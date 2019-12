Eerste editie nieuwjaarsduik in Hansweert afgelast

Nieuwsjaarsduik Vlissingen 2016 (foto: Jos Clarijs)

De nieuwjaarsduik werd georganiseerd vanwege het vijftig jarig bestaan van de gemeente Reimerswaal. "Op veel plekken is het een traditie en dat is het hier niet", laat de wethouder weten. "Het leek ons leuk de viering een spetterende start te geven. We hebben een organisatie gezocht die dat wilde organiseren en de tijd bleek te kort, we zijn gewoon te laat gestart."

Verburg geeft ook aan dat verschillende acties voor 3FM's Serious Request, waarbij dj's door de gemeente liepen, roet in het eten gooiden. "De organisatie die wij benaderd hadden, zaten op dat moment volop in activiteiten voor 3FM. Voor hen kwam het er bovenop. Al met al was het te veel, in een te korte tijd. De mensen in Reimerswaal zullen een andere gemeente moeten zoeken om een nieuwjaarsduik te maken."

Hroôs op Reimerswaal

De viering voor 50 jaar Reimerswaal bestaat uit verschillende activiteiten gedurende het jaar en heeft de naam 'Hroôs op Reimerswaal' gekregen. "Er wordt in ieder geval een feest georganiseerd voor alle mensen die dit jaar ook vijftig jaar worden, het orkest van de Koninklijke Luchtmacht komt optreden en we gaan een boek uitbrengen."

De wethouder geeft aan dat mensen ook zelf evenementen kunnen organiseren voor de viering. Daarvoor is een subsidiepot beschikbaar gesteld. Vóór 1 februari moeten subsidieverzoeken ingediend zijn.