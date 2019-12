Hoe een burn-out leidde tot tweeduizend volgers en een fotoboek

"Na een paar keer door Terneuzen te hebben gewandeld zag ik opeens de schoonheid van de stad. Ik besloot om mijn camera mee te nemen en ben die plekken gaan fotograferen."

Kole kreeg zoveel positieve reacties dat hij besloot om de foto's te delen via de Facebookpagina Terneuzen in the picture. Inmiddels heeft hij meer dan tweeduizend volgers en plaatst hij nog steeds bijna elke dag een aantal foto's.

Het afsluiten van een hoofdstuk

De foto's die Kole de afgelopen twee jaar heeft gemaakt hebben bijgedragen aan zijn herstel. Het idee om een fotoboek te maken ontstond een aantal maanden geleden. "Ik wilde graag een moeilijke periode positief afronden. Het is eigenlijk het afsluiten van een hoofdstuk en tevens een nieuw begin." Daarnaast kreeg hij ook regelmatig de vraag of hij geen boek had met foto's.

Ik ben trots op wat ik heb bereikt de afgelopen twee jaar." Wesley Kole - fotograaf

Dat hij nu een fotoboek heeft gemaakt en zelf heeft uitgegeven, betekent voor Wesley ontzettend veel. "Ik ben trots op wat ik heb bereikt in die afgelopen twee jaar en dat alleen met een camera en een stel goeie ogen." Hij heeft ervaren dat een burn-out niet alleen negatief hoeft te zijn, maar ook positieve dingen kan opleveren. Het fotoboek is volgens hem het levende bewijs daarvan.

Dierbare foto's

Het is een boek geworden met zo'n tachtig foto's die een surrealistisch beeld geven van de stad Terneuzen en omgeving. De meest dierbare foto's in het boek zijn genomen bij buurtschap de Griete bij Terneuzen aan de Westerschelde. "Ik kwam hier regelmatig om mijn hoofd leeg te maken. Er heerst hier namelijk zo'n rust, want je ziet hier bijna niemand. Ook is het een fotogenieke omgeving, dus kon ik me hier goed uitleven."

Foto van Wesley Kole (foto: Terneuzen in the picture)

"Ik ben de afgelopen twee jaar een totaal ander mens geworden, sta ook positiever in het leven en sta sterker in mijn schoenen. Ik ga ervoor, want wat is nou mooier om van je passie je beroep te maken." Momenteel ziet Wesley het fotograferen nog wel als hobby, maar hij is er elke dag mee bezig. "Fotografie staat op de eerste plaats. Ik krijg ook steeds meer opdrachten en daar ben ik erg blij mee. Daarom heb ik me ook laten inschrijven bij de Kamer van Koophandel."