In de rij voor vuurwerk: 'Je krijgt een mooi spektakel te zien dus dat doen we gewoon'

"De vuurwerkbril geven we mee zodat er minder risico is op oogletsel en het vuurwerk aansteken met een lont is veiliger dan met een aansteker", vertelt Martijn den Boer de eigenaar van Vuurwerkland Centerpoint Zierikzee. Of de klanten het ook echt gaan gebruiken is nog maar de vraag. "Ik vind een vuurwerkbril niet nodig. Ik heb het mijn hele leven al zonder gedaan dus het gaat dit jaar vast ook wel lukken", zegt Christian Soremsen uit Burgh-Haamstede.

Het is dit jaar de laatste keer dat er vuurwerk in de zwaarste categorie mag worden afgestoken. Ondanks dat merkt Den Boer dat de vraag hiernaar niet groter is. "De trend blijft eigenlijk het siervuurwerk. Dat is de afgelopen jaren een stuk mooier geworden waardoor mensen sneller geneigd zijn de knallers te laten liggen", aldus Den Boer.

De vuurwerkwinkel in Zierikzee heeft een flinke voorraad aan bestellingen achter de kassa staan (foto: Omroep Zeeland)

De klanten gaan dan wel met een stuk lichtere portemonnee het nieuwe jaar in, maar dat hebben ze er voor over. "Je krijgt wel een mooi spektakel te zien dus dat doen we gewoon", zegt Soremsen. "Mijn zoon heeft een lijstje gemaakt met vuurwerk dat hij graag wil afsteken en de hele familie heeft er plezier van dus we gaan het lijstje zo inleveren en dan zien we wel hoeveel het kost", vertelt John de Meij.

Het inslaan van vuurwerk kan nog tot en met dinsdag, behalve op zondag. Afsteken mag vanaf dinsdagavond 18:00 uur tot 1 januari 02.00 uur.

Lees ook: