Roemeratoe verrast zichzelf met doorbraak bij FC Twente

De twaalf basisplaatsen onder trainer Garcia Garcia was voor Roemeratoe zelf ook boven verwachting. Wekelijks speelt de Zeeuw tegen de beste voetballers van de Eredivisie en dat was eerst wel even aanpoten. "Het niveau was wel iets totaal anders dan dat ik gewend was. Je merkt gewoon dat het veel van je lichaam vergt. Op een gegeven moment kreeg ik wat kleine pijntjes en sloeg de vermoeidheid ook toe. Gelukkig gaat dat nu al beter", vertelt Roemeratoe.

Op 14-jarige leeftijd vertrok Roemeratoe naar Enschede om zijn geluk te beproeven bij de jeugd van FC Twente. Die verandering op jonge leeftijd was voor hem niet gemakkelijk. "Het was totaal een andere omgeving en ook een andere school toen. Ik hou ervan om in een veilige omgeving te zijn en dat was toen niet. Ik heb het volgehouden en nu ben ik het ook allemaal gewend."

'Ultieme droom is Barcelona'

Nu de Oost-Souburger aan de Eredivisie heeft mogen ruiken, kijkt hij al voorzichtig uit naar de toekomst. "De ultieme droom zou natuurlijk Barcelona zijn. Samen met Frenkie de Jong op het middenveld zou helemaal mooi zijn. Voor nu moet ik zoveel mogelijk vlieguren maken bij FC Twente en dan zien we wel waar we uitkomen."

De laatste weken zit FC Twente in een vormcrisis. De laatste zes wedstrijden werden niet gewonnen en in de beker werd de ploeg uitgeschakeld door eerstedivisionist Go Ahead Eagles. "Op 3 januari gaan we tijdens het trainingskamp in Spanje alles op een rijtje zetten en dan gaan we hopelijk daarna met frisse moed aan de tweede competitiehelft van start", zegt de middenvelder.

Lees ook: