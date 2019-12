Soldaat Zonder Wapen vertelt het verhaal van zorgverleners in oorlogstijd

Soldaat zonder wapen is een documentaire en een film ineen. Interviews met ooggetuigen van toen en van nu worden afgewisseld met na-gespeelde scenes. De documentaire gaat over artsen, verpleegkundigen of EHBO-groepen die tijdens de oorlogsjaren bijzondere heldendaden verrichtten en vele mensenlevens redden.

Het verhaal speelt zich af tijdens de Slag om de Schelde 1944. Zeeuws-Vlaanderen is compleet vernietigd, Walcheren staat onder water, vele soldaten sneuvelen of raken gewond en honderden burgers zijn ontheemd. Door het oorlogsverhaal van toen naar het heden te trekken en door de nagespeelde scenes wordt de vernietigende kracht van de oorlog des te beter voelbaar.

150 figuranten

Aan de documentaire werkten bijna 150 figuranten mee. Het kerkje van Ritthem werd ingericht als ziekenzaal, waar zowel geopereerd als verpleegd werd. Een aantal cruciale verhalen van de militaire artsen werd in een levensecht decor nagespeeld. Historicus Hans Sakkers legt het grotere verhaal achter de Slag om de Schelde uit en plaatst de nagespeelde scenes in een historisch kader.

Interieur kerk (foto: Omroep Zeeland)

In de documentaire komen getuigen van toen aan het woord maar ook soldaten die nu werkzaam zijn als verpleegkundige bij Defensie. In de documentaire Soldaat zonder wapen proberen de makers te achterhalen wat artsen en verpleegkundigen tijdens oorlogen bezielde en nog steeds bezielt.

Brainstormen

"We kwamen het onderwerp verpleging in oorlogstijd tegen tijdens het maken van een andere documentaire", vertelt regisseur Klaas van de Ketterij. "Toen konden we er niets mee, maar toen we aan het brainstormen waren voor deze documentaire kwam dat idee weer terug, om het verhaal te vertellen van de artsen en verpleegkundigen in Tweede Wereldoorlog."

Alle documentaires die in de Zeeuwse Documentaireweek worden uitgezonden vind je op omroepzeeland.nl/documentaireweek.