'Verbod op zwaar vuurwerk is een beetje voor de bühne'

Het verkopen en afsteken van vuurwerk ligt al jaren onder vuur. Na de komst van vuurwerkvrije zones, waar ook tijdens de toegestane tijd geen vuurwerk mag worden afgestoken, mag er voor de jaarwisseling van 2020 naar 2021 geen categorie F3 vuurwerk meer worden verkocht. Het gaat dan om zogenaamde single shots, pijpjes die een lading in de lucht schieten die vervolgens knalt, en de 'Chinese rollen'.

Het gaat om het illegale vuurwerk, waar te weinig grip op is." Michel Maarschalkerweerd - groothandel Vulcan Europe

Peter Traas, eigenaar van het Vuurwerkpaleis in 's Gravenpolder, denkt dat het verbod is aangekondigd omdat de regering wil laten zien dat de klachten over vuurwerkoverlast, serieus genomen worden. Hulpverleners hebben bijvoorbeeld aangedrongen op maatregelen.

Voor de bühne

Michel Maarschalkerweerd van groothandel Vulcan Europe gaat nog een stapje verder: "Het is echt voor de bühne. Het vuurwerk dat goedgekeurd is in Nederland, is gevuld met normaal kruit. Dat is niet gevaarlijk. Het gaat om het illegale vuurwerk, waar te weinig grip op is. Daar zit flashkruit in, wat de enorme knallen veroorzaakt en waarmee ongelukken gebeuren." Betere controle en handhaving op illegaal vuurwerk zet meer zoden aan de dijk, volgens Maarschalkerweerd.

Peter Traas verwacht niet dat zijn omzet veel gaat dalen als de verkoop van het zware vuurwerk wegvalt. "Ik verwacht dat er een verschuiving gaat komen, naar categorie F2, en dat het geld daar toch wel aan uitgegeven wordt."

Maarschalkerweerd ziet met lede ogen hoe, naar zijn mening, de tegenstanders van het vuurwerk informatie onvolledig inzetten om antipathie tegen het vuurwerk te kweken. Hij benadrukt dat het goedgekeurde vuurwerk in Nederland betrouwbaar en veilig is, en niet de overlast veroorzaakt zoals illegaal vuurwerk dat doet. Ook zou hij graag willen dat er meer nuance komt bij de cijfers over gewonden in het ziekenhuis.

"Daar wordt als eerste gevraagd of het door legaal of illegaal vuurwerk komt. Omdat men bang is niet verzekerd te zijn, of strafbaar bevonden te worden, zegt iedereen dat het door legaal vuurwerk komt. En dat klopt gewoon niet."

Totaalverbod?

Het is best mogelijk dat het huidige verbod een opmaat is naar een totaal verbod op de verkoop van vuurwerk, denkt Traas. Hij zegt op geen enkele manier te kunnen voorzien waar dit naar toe gaat: "Het kan nog vijf, tien, misschien wel twintig jaar duren, ik weet het niet. Ik hoop nog heel lang."