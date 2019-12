Revalidatiepatiënten SRN krijgen behandeling vergoed

Patiënten krijgen behandeling alsnog vergoed (foto: Omroep Zeeland)

De rechter liet 20 december weten dat VGZ en dochter verzekeraar Univé alle dossiers opnieuw moesten bekijken en daarbij het advies van de specialist (de revalidatie arts) zwaar mee moesten laten wegen.

'Duidelijkheid het allerbelangrijkste'

VGZ laat nu weten de behandelingen alsnog allemaal te vergoeden. "Op dit moment is duidelijkheid voor de betrokken patiënten het allerbelangrijkst. Om die reden hebben we besloten na afweging van alle belangen om de voorgestelde behandelingen goed te keuren. Zodoende weten patiënten waar ze aan toe zijn: de behandeling van de betrokken patiënten kan van start gaan."

Alle 21 patiënten hebben via een specialist een doorverwijzing gekregen voor een behandeling bij SRN. Die heeft negen vestigingen in Zeeland. Maar zorgverzekeraar VGZ weigerde de behandeling te vergoeden. Daarop stapte de kliniek en de patiënten naar de rechter.

Loterij

Ivo van Loo van de revalidatiekliniek zei over die stap eerder tegen Omroep Zeeland "Het wordt een loterij. Het is de mening van de medisch adviseur die beoordeelt vanachter zijn bureau. Hij heeft de patiënt nog nooit gezien. En die mening is dan blijkbaar belangrijker dan de mening van de verwijzer met name de revalidatiearts die er verstand van heeft."

Zorgverzekeraars moeten op de kosten letten, dat is zo wettelijk afgesproken. Maar volgens sommige zorgverleners krijgen de verzekeraars te veel macht over de inhoud van de zorg. Dat leidt tot conflicten.

Patiëntenstop

In Zeeland was er in 2017 een conflict tussen geestelijke gezondheidsinstelling Emergis en Zilveren Kruis en CZ. Het geld was op, er dreigde toen een patiëntenstop. Uiteindelijk kwamen de verzekeraars met extra geld over de brug.

Recent lag het Rotterdamse ziekenhuis Ikazia nog in de clinch met VGZ. De verzekeraar vond dat het ziekenhuis te hard groeide.

