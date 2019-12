Emoties lopen hoog op bij huurders camping; 'We gaan de krachten bundelen'

Vakantiebedrijf Roompot heeft de huur opgezegd van zo'n 200 staanplaatsen voor chalets en stacaravans. De plaatsen moeten eind volgend jaar schoon worden opgeleverd. De huurders voelen zich zwaar gedupeerd, sommigen hebben dit jaar pas een nieuw chalet gekocht.

Vol onbegrip

De aanwezige huurders waren dan ook vol onbegrip over de in hun ogen snelle en onverwachte boodschap van Roompot. Het gezin Knobloch uit Aken heeft zes weken terug nog een chalet gekocht voor 16.000 euro. "Er werd met geen woord gerept over de plannen om de chalets en stacaravans te verwijderen van de camping. We voelen ons verraden, verdrietig."

Hun vakantiepark is ten dode opgeschreven volgens deze boze bewoners (foto: Omroep Zeeland)

Ook Peter Broeckx uit Tielt is zwaar teleurgesteld. Hij heeft voor 24.000 euro een chalet laten plaatsen. "Het voelt alsof er een deur voor onze neus is dichtgegooid. Ik vind dit niet menselijk."

Een zwaar teleurgestelde Peter Broeckx bij bijeenkomst bewoners Roompot

De huurders hebben nu afgesproken al hun klachten te bundelen en gezamenlijk een brief te sturen naar het gemeentebestuur van Sluis en de directie van Roompot. Als die niet met een adequate reactie komen, stappen de huurders naar De Geschillencommissie.

Boze bewoners van vakantiepark Roompot bijeen in strandtent (foto: Omroep Zeeland)

Roompot liet eerder al in een reactie weten begrip te hebben voor de emoties. "Daarom hebben we ook een overgangstermijn ingesteld van een jaar", zegt woordvoerder Baptiste van Outryve. Hij vindt het vreemd dat er deze zomer nog niks bekend was over de veranderingen. "Dat lijkt mij sterk. Ik vind het vreemd dat er gezegd zou zijn dat er niks zou gaan gebeuren. Maar ik heb geen zin in een welles-nietes spelletje."

Nog staanplaatsen beschikbaar

Op het Roompotpark in Nieuwvliet-Bad zijn nog staanplaatsen beschikbaar waar de jaarhuurders eventueel naartoe kunnen verhuizen. Hiervoor worden individuele gesprekken gepland met de huurders. Sommige huurders laten al op voorhand weten daar niet in geïnteresseerd te zijn, ze vinden het risico te groot dat ze daar dan binnen een paar jaar ook moeten vertrekken.

Chalets op camping Zeebad in Breskens (foto: Omroep Zeeland)

