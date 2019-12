Herinneringen ophalen tijdens allerlaatste feest in De Hooizolder; 'Het bleek een man te zijn!'

Het publiek was, net als de discotheek zelf, aardig op leeftijd. Het feest, The Closing Party, was er niet minder om. De ouders van nu waren zelf weer even jong. Het ging over ontdekken, zoenen, dansen en dronken worden. Over zeeën van tijd hebben, vrijheid, boze ouders en bijzondere ervaringen.

Naar buiten met 'een meissie'

Zo vertelde één man dat zijn vriend vol trots en bravoure met 'een meissie' naar buiten ging om, nou ja, 'dat te doen wat je buiten deed.' Zijn vriend lacht er jaren later nog steeds om: "Bleek het een man te zijn!"

Die verhalen en herinneringen maken De Hooizolder een begrip binnen en buiten Zeeland. Op het sluitingsfeest kwamen dan ook niet alleen de ouwetjes herinneringen ophalen van vroeger, maar ook de jeugd kwam er nieuwe herinneringen maken.

Feestende jeugd tijdens Closing Party in De Hooizolder (foto: Omroep Zeeland)

Het was overigens niet het eerste 'laatste feest' in de discotheek. Zulke feesten waren er ook in 2014 en 2015. Dit keer lijkt de sluiting echter wél definitief. De sloop begint volgende maand. Op het terrein komt een hotel.

Bij Evenement van de Week wordt maandag een langere reportage uitgezonden van The Closing Party bij De Hooizolder.

