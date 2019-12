Zeeland wordt wakker: boze huurders en discotheekherinneringen

Huurders Roompot vakantiepark Breskens gaan de krachten bundelen (foto: Omroep Zeeland)

Woedende campingbewoners gisteren in Breskens, ze balen ervan dat de eigenaar van hun camping, vakantiebedrijf Roompot de huur heeft opgezegd van zo'n 200 staanplaatsen voor chalets en stacaravans. Die moeten plaatsmaken voor nieuwbouw.

Emoties

Zo'n honderd gedupeerde huurders van camping Zeebad in Breskens kwamen bij elkaar in strandpaviljoen het Halve Maentje, net aan de andere kant van de dijk. En de emoties liepen hoog op...

Feestende jeugd tijdens Closing Party in De Hooizolder (foto: Omroep Zeeland)

Allerlaatste feestje

In Evenement van de Week vandaag aandacht voor het aller-aller-allerlaatste feestje in discotheek De Hooizolder. Ja nee, echt! Er waren al meerdere keren 'laatste feestjes', maar nu gaat de iconische discotheek echt tegen de vlakte. Het gebouw moet plaatsmaken voor een hotel. Dus werden er bij dit allerlaatste feestje bijzondere herinneringen opgehaald. Een voorproefje:

Verder gaan we vanmorgen nog even bellen met de Stichting Revalidatieklinieken Nederland (SRN). Alle 21 Zeeuwse patiënten van SRN krijgen namelijk hun revalidatiebehandeling alsnog vergoed. Dat meldt zorgverzekeraar VGZ in een mail. De patiënten hadden samen met de kliniek in Goes een rechtszaak aangespannen, omdat de verzekeraar weigerde de behandeling te vergoeden. Daar hoor je later vanmorgen dus nog meer over.

Prachtige zonsopkomst bij Krabbenkreek op Tholen (foto: Marcel Klootwijk)

Weer

De afgelopen dagen was de zonsopkomst spectaculair te noemen. Er werden prachtige foto's van gemaakt. En ook vanmorgen was het op sommige plekken in onze provincie weer een spectaculair schouwspel.

Verder wordt het vandaag flink zonnig. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het zeven graden.