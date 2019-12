'We hadden als SP veel kritischer op het Omnium moeten zijn'

We legden SP-raadslid Floor van Lamoen een aantal vragen voor.

Wat was de situatie in 2012?

Lamoen: 'De bezoekersaantallen van het zwembad liepen terug. Het toenmalige Sportpunt Zeeland wilde daar wat mee. Ze wilden een sprong vooruit maken. Daar is onder andere dit tropisch bos uit voorgekomen. Ik vind het prachtig hoor, maar het heeft niets met een zwembad en sporthallen te maken.

Is de fout geweest dat werd verwacht dat met dit tropisch bos de andere faciliteiten zouden worden gefinancierd?

Ja, dat is echt de grote fout geweest.

Hoe kon het zo misgaan?

We hadden een heel enthousiaste wethouder (Jo-Annes de Bat, tegenwoordig provinciebestuurder - red.). Die had het idee dat je meer bezoekers zou trekken als je zo'n voorziening mooi op zou tuigen met zo'n tropisch bos.

Maar lag het nou vooral aan de wethouder of aan de raad?

Nou, de raad heeft wel een aantal onderliggende stukken gekregen waarin werd onderbouwd dat hier 80.000 bezoekers per jaar zouden komen. Nou die 80.000 mensen - we zitten hier in alle rust - die zijn er niet. Er zijn er nog niet eens 8000.

Het tropisch bos van het Omnium (foto: Omroep Zeeland)

Onderzoeksbureau Berenschot oordeelde dat het besluit ondoordacht, onverstandig en met te weinig informatie is genomen. In de gemeenteraad is een motie van treurnis is aangenomen. De raad heeft eigenlijk gezegd: we hadden dit nooit moeten doen. Wat neemt u zichzelf kwalijk?

We hebben ons altijd tegen het tropisch bos gekeerd, omdat we op principiële gronden vinden dat zoiets geen gemeentelijke voorziening moet zijn. Wat ik mezelf verwijt is dat we toen niet kritischer zijn geweest op de cijfermatige onderbouwing en niet geprobeerd hebben om ook andere partijen daarin mee te krijgen. Uiteindelijk zijn VVD en SGP/CU ook tegen gaan stemmen. Er was wel degelijk twijfel en ongemak over het halen van 80.000 bezoekers, maar daar zijn we niet dieper op ingegaan.

Waarom hebben jullie dat dan niet gedaan?

(na enig nadenken) Je kan beter één goed argument hebben, dan één goede en een slechte.

Er is voor 12 miljoen verbouwd. 8 miljoen voor het zwembad en de sporthallen en 4 miljoen voor het tropisch bos. Van de sportvoorzieningen wordt goed gebruik gemaakt, dus dat is toch geen weggegooid geld geweest?

Dat klopt. Wat dat betreft is de investering misschien nog wel redelijk gelukt, in de zin dat er nu weer meer mensen naar de sporthallen en het zwembad komen, maar in dit tropisch bos komt bijna niemand.

Wat moet er gebeuren met het Omnium?

Het Omnium heeft een enorme schuldenlast. Als gemeente moeten we naar die schuldenlast kijken en ons afvragen wat we over hebben voor een voorziening om mensen zo mooi te laten zwemmen en sporten als in het Omnium.

En het tropisch bos waar we nu zitten?

Tja, je moet kijken of je hier een wat meer 'beweegachtige' invulling aan kan geven. Of desnoods de deuren dicht en alleen als er echt veel bezoek is opendoen.