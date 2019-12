Sloop of Hoop: Wederopbouw Zeeuws-Vlaanderen was niet geliefd

De wederopbouw wordt voortvarend aangepakt, nergens in Nederland bouwde men zo snel, zo vroeg al weer op. In Sluis moesten de gebouwen passen in het vooroorlogse stadsbeeld, Oostburg kreeg nadrukkelijk een modern karakter en in vissersplaats Breskens paste het functionele van de wederopbouw vooral goed bij de haven.

Dilemma

Intussen is wat toen werd gemaakt over de houdbaarheidsdatum. Veel wederopbouwpanden zijn opgeleefd, slecht van kwaliteit of voldoen niet meer aan de huidige eisen. Overal in Nederland, maar vooral daar waar het begon. Een dilemma, omdat alles min of meer gelijktijdig aan vervanging toe is. Kerken raken in onbruik, winkels staan leeg, scholen sluiten, woonhuizen verkommeren.

Niet alles is slecht of ongeschikt. Er zijn verhalen gekoppeld aan deze panden, straten en pleinen. Er is wel degelijk architectonische kwaliteit en er zijn volop kansen voor hergebruik. Wat moeten we doen met de toekomst van toen: koesteren of afbreken? Wat willen we bewaren, wat mag weg?

