Trainer Ben Sellam verlaat Zeelandia Middelburg na dit seizoen

Salim Ben Sellam verlaat Zeelandia Middelburg na dit seizoen (foto: Zeelandia Middelburg)

Ben Sellam is bezig aan zijn tweede seizoen bij Zeelandia Middelburg. In zijn eerste jaar coachte hij de club in de 2e klasse van het zondagvoetbal, na de overstap naar het zaterdagvoetbal is de club in de 4e klasse actief. Daarin staat Zeelandia Middelburg bovenaan.

Onzekerheid

Zeelandia Middelburg was tevreden over de samenwerking met Ben Sellam, maar gaat door de onzekerheid nu toch op zoek naar een ander. "Salim heeft twee maanden geleden aangegeven een UEFA A cursus te willen gaan volgen", zegt voorzitter Remy Verhage op de website van de club. "Dit is een traject waarvan pas begin 2020 duidelijk wordt of hij wordt toegelaten. Wij begrijpen dat Salim ons op dit moment nog geen duidelijkheid kan bieden. Salim heeft er op zijn beurt begrip voor dat wij wel duidelijkheid willen."



Zeelandia Middelburg hoopt dit seizoen onder leiding van Ben Sellam te promoveren naar de 3e klasse.