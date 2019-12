Ouderen dagen aan huis gekluisterd door kapotte lift

"Wat als de ambulance moet komen, of er brand uitbreekt? En ik zie een uitvaartondernemer hier ook niet al die trappen af komen met een kist." Van Witsen uit Hansweert heeft er geen goed woord voor over. "Gelukkig is mijn eigen moeder nog goed ter been, maar er zijn er hier genoeg die nu afhankelijk zijn van anderen of afspraken moeten afzeggen."

Vrijdag kwamen er monteurs voor onderhoud aan de lift die op dat moment nog werkte. Er bleken problemen te zijn met de software waarvoor een nieuw onderdeel nodig was wat de monteurs niet bij zich hadden. "Ze zijn vervolgens vertrokken en we hebben ze niet meer gezien. Ik heb ze gesmeekt om terug te komen maar helaas", vertelt een bewoner die anoniem wil blijven.

Doktersafspraken

Op de lift prijkt sindsdien een papier met daarop twee noodnummers die toebehoren aan twee heren die eveneens in het complex wonen en lid zijn van de Vereniging van Eigenaren en de bewonerscommissie. Ze benadrukken dat, ondanks de vervelende situatie, iedereen bereid is om elkaar te helpen. Er worden krantjes gehaald, tassen naar beneden gesjouwd en boodschappen voor elkaar gedaan. Maar er moeten ook doktersafspraken worden af gezegd. "En een buurman kan niet naar de dagbehandeling."

Misgegaan in de communicatie

Volgens Kees-Jan de Koning van het bedrijf die de lift heeft geplaatst en het onderhoud van de lift doet, is er iets misgegaan in de communicatie. "Ik kreeg inderdaad een melding vrijdag dat de lift kapot was en dat de monteurs een nieuw onderdeel nodig hadden. Maar ik wist niet dat het om een gebouw ging met seniorenwoningen. Anders had de melding een andere prioriteit gehad. We kunnen dit ook niet in ons systeem zien."

Opgelost

Meerdere bewoners hebben contact gezocht met Marsaki die het pand beheert en de liftleverancier. Er is gebeld en gemaild. Inmiddels heeft De Koning laten weten dat monteurs de lift vanmiddag hebben gerepareerd.