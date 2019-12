Forse groei Goes en Middelburg, klap voor Terneuzen

Theo Thijssenschool Zierikzee: de stad groeide dit jaar met 156 inwoners (foto: Omroep Zeeland)

De prestatie van Goes en Middelburg is ook de reden dat Zeeland als geheel per saldo opnieuw groeit, met volgens de voorlopige cijfers 635 inwoners. De krimpvoorspellingen van vijf jaar geleden blijken dus wéér niet uit te zijn gekomen.

Goes groeit met 435 mensen, Middelburg scoort plus 323 mensen, maar ook Schouwen-Duiveland, Vlissingen, Veere, Reimerswaal en Hulst zijn dit jaar de Zeeuwse groeigemeenten. Een opvallend hoog groeicijfer scoort de kern Zierikzee: per saldo 158 inwoners erbij. Maar de kleinste gemeente van Zeeland, Noord-Beveland, is met plus 90 verhoudingsgewijs zelfs de sterkste groeier: 1,26 procent erbij.

Terneuzen

De gemeente Terneuzen raakte in 2019 per saldo 158 inwoners kwijt. Er is hier al jaren sprake van een daling, maar in 2018 was er nog een opleving, die helemaal te danken was aan mensen die zich in de stad kwamen vestigen. Ook in 2019 was er een vestigingsoverschot, maar die woog dit keer niet op tegen het grote gebrek aan geboortes. De grootste verliezer binnen de gemeenten, per saldo, is de kern Sas van Gent.

Kaart

Bekijk op de kaart van Zeeland hoe jouw gemeente het dit jaar heeft gedaan. Alles onder voorbehoud, want de cijfers van de laatste dagen/weken van het jaar zijn nog niet bekend.

Borsele

Ook krimp in 2019 in Borsele, maar met een andere oorzaak. Hier is wel een fors geboorte-overschot: er werden in Borsele 49 méér kinderen geboren dan dat er mensen overleden. Het probleem hier zijn de vertrekkers. Er zijn 104 mensen méér uit Borsele verhuisd dan er kwamen wonen. Per saldo dus verlies.

Sluis

Maar het grootste verlies lijdt nu de gemeente Sluis, waar ze in één jaar 167 mensen per saldo zijn kwijtgeraakt. Hier is het, net als in buurgemeente Terneuzen een groot sterfteoverschot, dat niet wordt gecompenseerd door een vestigingsoverschot. Verder is er een krimpend inwonertal op Tholen en in Kapelle.

Methode

Omroep Zeeland baseert zich voor de voorlopige cijfers over eind 2019 op de gemeentelijke opgaven. Maar de cijfers van 1 januari 2019 en eerdere jaren zijn afkomstig van het CBS. Dit om vergelijkingen met andere statistiek mogelijk te maken. Maar omdat de gemeenten hierbij soms een andere methode hanteren, verschilt de opgave van het CBS in enkele gevallen van de gemeentelijke cijfers over voorgaande jaren.