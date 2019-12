'Delen Bossenburgh ronduit gevaarlijk door slechte verlichting'

Volgens Petra Coret, bestuurslid van de SP afdeling Vlissingen, is het op sommige plaatsen ronduit gevaarlijk zonder verlichting. "Soms moeten mensen zich op goed geluk verplaatsen in het donker, en dat leidt ook tot ongelukjes", zegt ze. "Laatst is een zwangere vrouw tegen een paaltje gelopen dat ze niet zag in het donker."

Niet goed verlicht

Ook parkeerplaatsen en hondenuitlaatveldjes zijn volgens Coret niet goed verlicht. "Je moet daar in het donker je hond uitlaten en dan hopen dat je met schone schoenen weer thuiskomt."

Veiligheid voorop

De SP heeft pamfletten in de wijk opgehangen en buurtbewoners opgeroepen om problemen met de straatverlichting te melden. "We zijn geschrokken van de reacties", zegt Coret. "Het is zaak dat de verlichting in orde wordt gemaakt want de veiligheid van de bewoners moet voorop staan.