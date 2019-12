De kerstversiering in Nieuwvliet is nog lang niet opgeruimd

Aan het begin van de Dorpsstraat, de start van de wandeltocht, vind je meteen al eet- en drankkraampjes. Iets waar veel mensen bij aankomst meteen gebruik van maken. "De wandeltocht moet nog beginnen, maar eerst even iets eten", lacht Myrthe de Buck uit Breskens, terwijl ze in de rij staat voor een satéstokje.

Ook Claudia Brakman uit Heille kiest eerst voor de warme chocomel. "Het is best wel fris buiten dus we dachten eerst even warm worden en daarna verder lopen."

Winterse sferen

Als je dan verder loopt, kom je vanzelf op de route van de Winter Wonder Wandeling. Een rondje van ongeveer drie kilometer waarbij je langs - en door - vrolijk versierde en verlichte huizen en bedrijven komt. "Als er nou ook nog sneeuw lag dan was het helemaal af geweest", zegt Hans Versluijs, die de eetkraampjes in eerste instantie links laat liggen.

"De route staat goed aangegeven met pijlen op banners dus die gaan we eerst volgen. Daarna is er tijd voor een kopje koffie of erwtensoep", aldus Versluijs, terwijl hij zijn weg vervolgd. Om 22.00 uur gingen de lichtjes uit en werd het weer donker in Nieuwvliet.