Zeeland wordt wakker: uitslaande brand, carbid, klooster en wonderwandeling

In de Reygerskreek in Hengstdijk staat een auto in brand. Het vuur is overgeslagen, waardoor nu ook in twee woningen in die straat brand woedt. In een van de twee woningen is de brand uitslaand.

Carbid

Vandaag is natuurlijk de dag dat er officieel vuurwerk mag worden afgestoken. Officieel, want al vele dagen zijn er flinke klappen te horen in Zeeland. Vandaag gebeurt dat niet alleen met vuurwerk, maar ook met carbid. het schieten met een melkbus worden onder andere georganiseerd op Sportcomplex De Bent in Tholen en op het evenemententerrein in Oosterland.

Het varend klooster, dat 31 december moest vertrekken uit Vlissingen, mag twee maanden langer in de Binnenhaven blijven liggen. Volgens Vader-Abt Abibos van de Georgisch-orthodoxe gemeenschap is met de gemeente afgesproken dat het schip uiterlijk 1 maart 2020 vertrekt. De gemeenschap is blij met het langere verblijf, maar wil het liefst Vlissingen als vaste standplaats.

Het tekort aan technisch personeel in Zeeland is zo nijpend dat het Terneuzense engineering bureau Nouvall een zoektocht begonnen is op Curaçao. Recruiter Michiel van de Voort ziet kansen: de mensen spreken daar Nederlands én de toekomst van een van de grootste werkgevers van Curaçao is onzeker.

De kerst is al voorbij, maar in Nieuwvliet hebben ze de kerstversiering nog lang niet opgeruimd. Het hele dorp hing er vanavond vol mee en duizenden bezoekers konden ervan genieten tijdens de Winter Wonder Wandeling.

Er is vanochtend veel bewolking en er zou zelfs een drup motregen kunnen vallen, maar de meeste tijd is het droog en het is rustig met een veranderlijke wind en 0 tot 6 graden. Vanmiddag breekt de zon vanuit het noorden af en toe door, en vanavond lijkt het vrij helder te worden