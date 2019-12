Deze sporters maken kans op de Zeeuwse sportprijzen

Op donderdag 13 februari staat de eenendertigste editie van het Zeeuwse Topsportgala in Theater de Mythe in Goes gepland. Dit zijn alle genomineerden op een rij.

Genomineerden Sportman van het jaar: Milan Vader, Hans Peter Minderhoud en Antwan Tolhoek (vlnr) (foto: Orange Pictures)

Sportman van het jaar

In de categorie sportman van het jaar maken Milan Vader, Hans Peter Minderhoud en Antwan Tolhoek kans. De uit Middelburg afkomstige Vader had een goed jaar, zo plaatste hij zich voor de Olympische Spelen door derde te worden op het Europees kampioenschap in Tsjechië. Ook pakte hij de nationale titel in het mountainbiken. Daarnaast werd hij ook nog zesde tijdens een World Cup-wedstrijd.

Dressuurruiter Hans Peter Minderhoud uit Westkapelle pakte brons bij een wereldbekerwedstrijd in Madrid en werd met het Nederlands team tweede op het Europees kampioenschap.

De derde sporter die kans maakt op de prijs van sportman van het jaar is wielrenner Antwan Tolhoek uit Yerseke. De wielrenner van Jumbo-Visma behaalde dit jaar zijn eerste zege op het hoogste niveau door een etappe in de Ronde van Zwitserland te winnen. Daarnaast reed hij sterk in de Chinese etappekoers Tour of Guangxi waar hij vierde werd.

De genomineerden voor Sportvrouw van het jaar:Jeanine Nieuwenhuis, Anne Terpstra, Nancy van de Ven en Lesley Pattinama-Kerkhove (vlnr) (foto: Omroep Zeeland) (foto: Orange Pictures)

Sportvrouw van het jaar

Vier vrouwen maken kans om Zeeuws sportvrouw van het jaar te worden. Dressuuramazone Jeanine Nieuwenhuis won in de categorie voor rijders tot 25 jaar de Europese titels bij de kür op muziek en de Grand Prix. Met het nationale team pakte de uit Serooskerke afkomstige Nieuwenhuis ook nog zilver op het EK, daarnaast voerde ze ook nog de wereldranglijst aan.

Anne Terpstra boekte een historische zege in Andorra door als eerste Nederlandse een wereldbekerwedstrijd te winnen. Daarnaast werd ze onder andere nog vierde op het wereldkampioenschap mountainbike.

Nancy van de Ven werd de nummer twee bij het wereldkampioenschap motorcross voor vrouwen en wist daarnaast ook nog eerste te worden met het nationale team op het Europees kampioenschap.

Tot slot maakt ook Lesley Pattinama-Kerkhove kans om de titel te winnen. De uit Zierikzee afkomstige tennisster won diverse ITF-toernooien en stond voor het eerst op Wimbledon.

De genomineerden voor Sportploeg van het jaar: Oemoemenoe, Groene Ster en TOP Arnemuiden (vlnr) (foto: Orange Pictures)

Sportploeg van het jaar

In de categorie sportploeg van het jaar zijn rugbyclub Oemoemenoe, zaalvoetbalvereniging Groene Ster Vlissingen en korfbalvereniging TOP Arnemuiden. Oemoemenoe uit Middelburg speelde ook dit seizoen weer op het hoogste niveau van Nederland en verloor de finale om de Nationale Plate.

Groene Ster Vlissingen schreef historie door als eerste Zeeuwse zaalvoetbalclub de landelijke bekerfinale te halen. Daarin verloor het van FC Eindhoven. In de Eredivisie werden de zaalvoetballers zesde.

De korfballers van TOP Arnemuiden werden kampioen in de hoofdklasse op het veld en promoveerden daardoor naar het hoogste landelijke niveau.

De genomineerden voor Sporttalent van het jaar: Ilham Abali, Shirin van Anrooij en Indy Godschalk (foto: Orange Pictures)

Sporttalent van het jaar

Ilham Abali, Shirin van Anrooij en Indy Godschalk komen in aanmerking voor de prijs van het Zeeuws sporttalent van het jaar. De uit Vlissingen afkomstige Abali speelde met het Nederlands elftal onder de 17 op het Europees kampioenschap en won daar een zilveren medaille. Daarnaast speelde ze ook al in het eerste elftal van ADO Den Haag.

Voor Shirin van Anrooij was het een topjaar. De uit Kapelle afkomstige wielrenster brak door bij de senioren in het veldrijden, pakte goud op het NK tijdrijden bij de junioren en herhaalde dat kunstje op het Europees kampioenschap. Op het WK werd ze tweede op dat onderdeel.

Indy Godschalk uit Middelburg was vorig jaar ook genomineerd, maar won toen niet. Dit jaar maakt ze opnieuw kans door haar prestaties. Zo ging ze als enige Zeeuw naar het Jeugd Olympisch Festival en pakte ze de nationale titel in de categorie tot 21 jaar, terwijl ze zelf pas 16 jaar is.

De genomineerden voor Sporter van het jaar (lich. beperking): Andrea van den Broek, Sylvana van Hees en Corné de Koning (foto: Omroep Zeeland)

Sporter met lichamelijke beperking

In de categorie sporter met lichamelijke beperking zijn Corné de Koning, Sylvana van Hees en Andrea van den Broek door de jury genomineerd. Wielrenster Van den Broek werd tweede bij het Nederlands kampioenschap tijdrijden en zesde bij een wereldbekerwedstrijd.

Sylvana van Hees pakte de Europese titel in het rolstoelbasketbal en dwong daarmee deelname af aan de Paralympische Spelen van volgend jaar in Tokio.

Para-roeier Corné de Koning prolongeerde zijn individuele wereldtitel in de klasse para 2. Bij de duo's pakte hij op hetzelfde kampioenschap een zilveren medaille. Daarnaast won hij ook nog twee wereldbekerwedstrijden.

De genomineerden voor Sporter van het jaar (verst. beperking) Joannathan Duinkerke, Otto de Vriendt en Irma van Duyn (foto: Omroep Zeeland)

Sporter met verstandelijke beperking

Twee wielrenners en een zeiler maken kans in de categorie sporter met verstandelijke beperking. Voor Joannathan Duinkerke is het podium in theater De Mythe geen onbekende vloer. Hij won al zeven keer in deze categorie. Dit jaar pakte hij drie nationale titels: hij won op de weg, in het veldrijden en het tijdrijden.

Otto de Vriendt ging namens België naar de Special Olympics. De zeiler uit Terneuzen presteerde goed in Abu Dhabi want hij wist daar beslag te leggen op de zilveren medaille.

Irma van Duyn pakte een gouden medaille op het Nederlands kampioenschap wegwielrennen, daarnaast werd ze ook nog tweede bij het tijdrijden en het veldrijden.

Juryleden

Bij iedere categorie wordt de winnaar gekozen door een jury. De jury bestaat uit Anjolie Engels (atlete), Sven Vermeulen (tennistrainer), Rudy Boogert (PZC), Cor Moerman (judotrainer/leraar CIOS), Patrick Vader (SportZeeland) en Yorben Weststrate (Omroep Zeeland).

De jaarlijkse sportprijzen zijn een initiatief van SportZeeland, het provinciaal sportorgaan. De prijzen worden uitgereikt op 13 februari in theater De Mythe in Goes.