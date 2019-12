Van vriendenband tot geoliede rockmachine: documentaire over Navarone bij Omroep Zeeland

Na een succesvol avontuur bij The Voice of Holland 2018 en twee shows in de Ziggo Dome werd de droom om ooit in 'hun eigen' Nijmeegse Goffertpark te spelen dit jaar werkelijkheid. De heren speelden in het voorprogramma van Bon Jovi, jeugdidool van Navarone-zanger Merijn van Haren. In deze documentaire volgen we de band, waaronder gitarist Roman Huijbreghs, oorspronkelijk uit Middelburg, in aanloop naar hun optreden.

De documentaire laat ook het begin zien van de band die zijn naam kreeg dankzij rocklegende Barry Hay van Golden Earring en hoe moeilijk het zelfs voor een band van dit niveau is om voet aan de grond te krijgen in radioland.

Programmamaker Karel de Jong maakte de documentaire en vertelt dat de carrière van de band 'één grote lijn omhoog is.' Daar heeft deelname aan The Voice of Holland aan meegeholpen. In het radioprogramma Zeeland wordt Wakker vertelt De Jong dat ook voor Roman Huijbreghs een droom is uitgekomen.

"Hij droomde er als klein jongetje al van om rocker te worden en had posters van Bon Jovi en Richie Sambora aan z'n muur hangen. Voor hem was het ook geweldig dat deze zomer een jeugdroom uitkwam, namelijk spelen in het voorprogramma van Bon Jovi."

Karel de Jong over zijn documentaire over Navarone

En of een ontmoeting met jeugdidool Jon Bon Jovi erin zit voor zanger Merijn van Haren en gitarist Roman Huijbreghs? Je ziet het in de documentaire Navarone, Op weg naar de Goffert, Keep the Faith. De documentaire wordt 31 december om 12.00, 16.00, 20.30 en 22.00 uur uitgezonden op Omroep Zeeland TV.

Kijk voor een overzicht van alle documentaires op www.omroepzeeland.nl/documentaireweek

(foto: Omroep Gelderland)