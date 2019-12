Vuurpijlen afsteken in dichte mist? 'In Zeeland zal het wel meevallen'

Vuurwerk in Middelburg (foto: Henk Noevers)

De weerman verwacht dat het vandaag vrijwel overal droog blijft, maar er is zeker vanochtend nog vrij veel bewolking. Vanmiddag klaart het op en als de avond aanbreekt, verwacht Geirnaerdt dat het vrijwel overal helder weer is en een graad of vijf.

Komende nacht een enkele mistbank

"Voor komende nacht zal er wel kans zijn op een enkele mistbank", vertelt Geirnaerdt. "Maar de kans op dichte mist is wat mij betreft vrij klein, want met windkracht 2-3 ook in de nacht is dichte mist onmogelijk." Mogelijk neemt het zicht wel af door vuurwerkdampen in combinatie met een enkele mistbank.

De weersverwachting van Jules Geirnaerdt voor de jaarwisseling

Wie morgenmiddag een nieuwjaarsduik wil wagen, maar niet zo'n zin heeft, kan niet de smoes gebruiken dat het slecht weer is. Nieuwjaarsdag begint mogelijk met nevel of mist, maar daarna breekt de zon door. Het wordt een graad of 6.