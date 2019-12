Waarom een oplossing voor het Zeeuws arbeidstekort misschien wel op Curaçao ligt

En zo gaat de één naar Curaçao om te genieten van het lekkere weer, het strand en de zee. En reist de ander af naar het Antilliaanse eiland om personeel te vinden.

Van de Voort van het Terneuzense detacheringsbureau voor technisch personeel Nouvall Engineering Services weet dat het voortbestaan van één van de grootste werkgevers van Curaçao, de olieraffinaderij, onzeker is. De berichten daarover veranderen nogal eens, maar zeker is dat alle arbeidscontracten zijn ontbonden per 31 december 2019.

Advertentie Antilliaans Dagblad

Vakbonden, regering en andere belanghebbenden proberen de raffinaderij toch open te houden in het nieuwe jaar. Als dit gebeurt, zal een deel van de werknemers nieuwe arbeidscontracten krijgen, maar onder welke voorwaarden is nog onduidelijk.

Om de aandacht te vestigen op de Zeeuwse arbeidsmarkt plaatste Van de Voort dit voorjaar al een advertentie van het uitzendbureau in het Antilliaans dagblad:

Advertentie van Nouvall in het Antilliaans dagblad (foto: Omroep Zeeland)

Omdat de kansen op ander werk op Curaçao beperkt zijn, is het niet zo vreemd dat werknemers van de olieraffinaderij geïnteresseerd zijn in een baan in Zeeland. En de recruiter wil de mensen graag naar hier halen. Van de Voort: "Wij zijn juist op zoek naar mensen die ervaring hebben in de industrie. Bovendien spreken deze mensen al de Nederlandse taal en hebben vaak een Nederlandse opleiding gevolgd. Zo is het idee van dit project ontstaan."

Op de advertentie kwamen in totaal zo'n zeventig reacties. Van de Voort vloog samen met een collega afgelopen maand naar Curaçao om gesprekken te voeren. "Dat waren soms best emotionele gesprekken. Ze verliezen toch hun baan en er komt heel wat bij kijken om in Nederland te gaan werken. Ze moeten hun huis verkopen en familie moet ook achter het besluit staan."

Recruiters in gesprek met kandidaten (foto: Omroep Zeeland)

De recruiter gaat nu met zo'n twintig Antillianen op zoek naar passend werk in Zeeland. Dat werk zou bijvoorbeeld bij de chemiebedrijven Dow en Yara kunnen zijn. Wanneer de eerste werknemers deze kant op komen is afhankelijk van het verloop van de gesprekken, maar ook of de raffinaderij op Curaçao in 2020 een doorstart maakt.

Hiermee kunnen we een gaatje vullen

Voor het uitzendbureau is het in ieder geval een stap in de goede richting. Zij hebben het komende half jaar zo'n 40 à 50 vacatures te vullen. "Het is niet dé oplossing voor het personeelstekort in Zeeland, maar wel een oplossing. Hiermee kunnen we een gaatje vullen. Het is belangrijk om innovatief te blijven en op zoek te gaan naar oplossingen," zegt Van de Voort.