Vuurwerkverkoop drukker dan vorig jaar: 'Nu het nog kan, nemen we het ervan!'

Vuurwerkverkoop (foto: ANP)

"Bij ons staan de kruiwagens klaar om het verkochte vuurwerk naar de auto's te brengen", vertelt Peter Traas van Vuurwerkpaleis-Zeeland in 's-Gravenpolder. Traas merkt dat het dit jaar drukker is dan vorig jaar. "Ik denk dat dat komt door de negatieve berichtgeving over vuurwerk", zegt hij.

Misschien wel het laatste jaar

"Negatieve reclame is ook reclame hè! Veel mensen bij ons in de winkel hoor ik zeggen: 'Misschien is dit jaar wel het laatste jaar dat we zelf vuurwerk af mogen steken, dus we nemen het er nog even van'. We gaan er dus nog even tegenaan met de verkoop vandaag."

Ook in Middelburg gaat de verkoop goed, vertelt Wilfred Vreeke, eigenaar van BD Store. "We hebben het hartstikke druk gehad en dan vooral met de verkoop van siervuurwerk. Wij verkopen niet zo veel knallers meer. De plofjes die wij verkopen vallen in het niet bij de knallen waar ik soms 's nachts van wakker lig!"

De plofjes die wij verkopen vallen in het niet bij de knallen waar ik 's nachts van wakker lig!" Wilfred Vreeke

"Bij ons gaat de verkoop ook perfect", vertelt eigenaar van Pelletcenter Zeeland, Enno Belderok. De Oostburger verkoopt vooral siervuurwerk over heel Zeeuws-Vlaanderen. "Ik merk ook dat het erg druk is met Belgen en toeristen dit jaar. Die komen óf de grens over, of ze komen vanuit al die vakantieparken aan de kust."

Alle vuurwerkverkopers moeten dit jaar extra rekening houden met de veiligheid van de kopers. "De veiligheidsvoorschriften worden strenger", zegt verkoper Harm Verwijs uit Tholen. "Vuurwerkkopers moeten verplicht een veiligheidsbril, een lont en een pijlenstandaard kopen bij hun vuurwerk."