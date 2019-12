Dit is het meest gelezen Zeeuwse nieuws in 2019

19. Meisje (12) naar ziekenhuis na aanrijding met vrachtwagen

Op vrijdagochtend 27 september werd een meisje van 12 jaar in Yerseke door een vrachtwagenchauffeur van haar fiets gereden. Het meisje raakte gewond en moest met een traumahelikopter naar het ziekenhuis worden gebracht.

18. Man overleden na healingsessie

In de nacht van dinsdag 24 op woensdag 25 september is voor het poliklinische ziekenhuis van Zorgsaam in Oostburg een auto gestopt met daarin een gewonde man. Het slachtoffer moest gereanimeerd worden en is later overleden. Volgens de politie werd het slachtoffer mogelijk onwel na een healingsessie in IJzendijke waarbij hallucinerende middelen gebruikt zouden zijn.

De auto waarmee de man van IJzendijke naar het ziekenhuis in Oostburg werd gebracht. (foto: HV Zeeland)

17. Tim als eerste, Chantal als laatste

Tim Pleijte uit Vlissingen won op zaterdag 5 oktober de zeventiende editie van de Kustmarathon. Samanta Luitwieler, ook uit Vlissingen, schreef geschiedenis met een parcoursrecord van 2:50.15'.

Tim Pleijte wint Kustmarathon (foto: Omroep Zeeland)

16. Zoekactie naar drenkeling

Op de Westerschelde werd op zaterdag 9 maart een grote zoekactie opgezet naar een vermiste opvarende van een gezonken binnenvaartschip. Bijna een maand later werd het schip opgetakeld. In het voorste deel van het schip werd een lichaam gevonden.

15. Jonge longkankerpatiënt

Nog nooit raakte hij een sigaret aan, maar toch kreeg de 21-jarige Niels Harthoorn uit Ovezande een paar maanden geleden de diagnose longkanker. "Voor een blessure aan mijn knie sportte ik met een fysiotherapeut. Op een gegeven moment was ik na twintig meter lopen al helemaal buiten adem. Dat is natuurlijk niet normaal."

14. Meisje overleden na aanvaring speedboot en rubberboot

Bij een botsing tussen een speedboot en een rubberboot voor de kust van Zoutelande is een 15-jarig meisje uit Neer in Limburg om het leven gekomen. De bestuurder van de speedboot is aangehouden. Volgens het OM had de bestuurder te veel alcohol op. De verdachte ontkende dat en heeft een bloedonderzoek laten doen. Volgens de advocaat blijkt uit dat onderzoek dat de bestuurder niet te veel had gedronken.

Na het ongeluk was het volgens ooggetuigen akelig stil op het strand van Zoutelande. "Zeker toen de helikopter kwam."

Speedbootdrama Zoutelande: 'Het was akelig stil' (foto: HV Zeeland)

13. Hond achtergelaten

Een oude hond is op de dag dat het Zeeuws hitterecord werd verbroken, achterlaten in een bosbessendoosje aan de Oosterschelde bij Krabbendijke. Volgens de dierenpolitie kwam alle hulp te laat en heeft de dierenarts de hond laten inslapen.

Hondje achtergelaten op de dijk (foto: Omroep Zeeland)

12. Zielige hond-hoax

Op de derde dag van het jaar ging er een nepbericht rond op sociale media. Er zou een virus schuilen achter een Facebookvideo van een zielige hond op de Markt in Middelburg en Omroep Zeeland zou daarvoor waarschuwen. Er klopte niets van dat bericht. En het bericht dat er niets van klopt werd dan ook weer massaal gedeeld.

11. Roompot zegt staanplaatsen op

Rond de kerstdagen kregen ongeveer dertig families een domper te verwerken. Ze hebben dit jaar een chalet gekocht of overgenomen en huren daarvoor een staanplaats op Camping Zeebad in Breskens. Maar Roompot heeft de huur nu opgezegd om op die plek 150 luxe bungalows te kunnen bouwen.

10. Politie laat foto's overleden vrouw zien

In juni werd in een weiland bij Westdorpe een vrouw dood gevonden in een weiland. De identiteit van de vrouw is nog steeds niet bekend. In een poging de identiteit van de vrouw te achterhalen, liet de politie foto's van de overleden vrouw zien. Let op: de foto's in onderstaand bericht kunnen als schokkend worden ervaren.

Onderzoek naar dode vrouw Westdorpe (foto: HV Zeeland)

9. Zestien gewonden bij ongeluk

Op 15 augustus waren meerdere auto's betrokken bij een ongeluk en raakten zestien mensen gewond. Een gewonde zat bekneld en in één van de auto's brak brand uit. Alle gewonden moesten naar het ziekenhuis gebracht worden.

8. Chloë op boerinnenkalender

Chloë Roegiers uit Terneuzen prijkt in 2020 op de jaarlijkse boerinnenkalender. Er zijn tienduizend exemplaren van de kalender gedrukt, maar wel met een foutje: Chloë wordt namelijk aangekondigd als Zeelandse. Voor degene bij wie de Boerinnenkalender volgend jaar opnieuw op kantoor hangt: morgen zie je Chloë al, want ze is Miss Januari.

Chloë uit Terneuzen (foto: Rachel Bosman l Boerinnenkalender)

7. Huwelijksaanzoeken voor Emma

Emma Heesters was dit jaar een van de gasten in het tv-programma Beste Zangers. Dat heeft haar een hoop opgeleverd: miljoenen streams op Spotify, nummer twee in de Nederlandse Top 40 én de zangeres uit 's-Gravenpolder werd overladen met huwelijksaanzoeken.

6. Opbrengst Hrieps gestolen

Drie gemaskerde mannen hebben in de nacht van zaterdag 11 op zondag 12 mei een vrouw in haar woning aan de De Keizerstraat in Grijpskerke beroofd van een fors geldbedrag. Even later liet Muziekfestival Hrieps weten de dupe te zijn. Dieven zijn ervandoor gegaan met de dagopbrengst van het festival, volgens de organisatie gaat het om honderdduizenden euro's.

De ruit in de voordeur werd door drie gemaskerde mannen ingeslagen om binnen te komen (foto: HV Zeeland)

5. Storm zorgt voor schade en overlast

Weet je nog waar jij was op zondag 10 maart? Vast niet, maar op die dag was om 13.00 uur de eerste storm sinds een jaar een feit. Op dat tijdstip werd in Vlissingen stormkracht 9 gemeten, even later was de wind zelfs aangetrokken tot windkracht 10.

4. Dodelijk ongeluk bij Dow

Op het terrein van chemieconcert Dow in Terneuzen is maandag 7 oktober een vrouw van 63 jaar uit Rotterdam om het leven gekomen. De vrouw kwam in aanrijding met een rijdende kraan en overleed ter plaatse.

3. Erehaag voor terminale brandweerman

Honderdtwintig brandweermensen en strandwachten vormden op dinsdag 26 februari een erehaag voor de ongeneeslijke zieke Dennis Kooger (35) uit Oost-Souburg. Kooger kwam met zijn gezin terug van een uitje naar de Efteling en werd door geëmotioneerde collega's met applaus ontvangen. Een dag na de erehaag overleed de brandweerman.

2. 'Zeeland overgeven aan water serieuze optie'

Het liefste wil iedereen natuurlijk dat het lukt om met klimaatmaatregelen de zeespiegelstijging onder de twee meter te houden, zoals is vastgelegd in het klimaatakkoord van Parijs, maar we moeten ook serieuze plannen gaan maken voor het scenario waarbij dat niet lukt. Dat zeggen onderzoekers in het tijdschrift Vrij Nederland. Dat zou betekenen dat grote delen van Zeeland onder water verdwijnen. Vooral op Facebook zorgde dit nieuws voor verontwaardigde reacties.

1. Vrachtwagen kantelt in Goes

Wie op woensdagochtend 28 augustus over de Grote Markt in Goes liep, moet raar opgekeken hebben: een vrachtwagen met 12.000 liter bier lag daar op zijn kant. De chauffeur heeft naar eigen zeggen een ramp voorkomen.