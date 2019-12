Oud-bewoner Vliethoeve blikt terug: 'Vijftig keer weggelopen, maar ook veel geleerd'

In 2015 interviewde verslaggever Mercy Kamermans de toen 14-jarige Levi Ducaneaux die destijds bij De Vliethoeve woonde. Nu hij achttien is, gaat ze opnieuw bij hem langs.

Het gaat goed met Levi, hoewel de afgelopen jaren niet zonder hobbels verliepen. "Nadat ik anderhalf jaar bij De Vliethoeve heb gewoond, ben ik naar een open groep gegaan. Daar is het fout gegaan. Ik ben toen opnieuw voor een jaar in De Vliethoeve geplaatst. Na wat omzwervingen woon ik nu bij mijn moeder in Sint-Maartensdijk."

In 2015 liep hij door de vele ruzies nog weg bij zijn moeder, maar het contact tussen de twee verloopt nu stukken beter volgens Levi. "We doen veel leuke dingen samen."

Stress en woede

Eén van de zaken waar Levi aan moest werken tijdens zijn tijd bij De Vliethoeve was het onder controle krijgen van stress en woede. "Dat is wel gelukt. Nu praat ik er meer over waardoor ik minder snel boos word."

Levi's moeder, Debbie, bevestigt dat. "Levi is een stuk rustiger geworden en denkt meer na voor hij iets doet. Drinken en drugs, wat eerder tot problemen leidde, heeft hij nu onder controle."

Levi woont bij zijn moeder in Sint-Maartensdijk (foto: Omroep Zeeland)

Levi kijkt met gemengde gevoelens terug op zijn tijd bij de gesloten jeugdinstelling in Kortgene. "Aan de ene kant was het een leuke tijd. We ondernamen veel activiteiten met de groep en ik heb veel domme dingetjes uitgevreten. Ik ben in totaal vijftig keer weggelopen. Soms voor een uurtje en soms een hele nacht, maar ik mocht altijd terugkomen."

Levi op het terrein van de Vliethoeve in 2015 (foto: Omroep Zeeland)

Maar er waren ook minder leuke dingen bij De Vliethoeve. "De grootste stoorfactor vond ik de vele wisselingen in de groepsleiding. Elke keer weer nieuwe gezichten."

De achttienjarige Levi heeft inmiddels een horecadiploma én zijn rijbewijs behaald. Zijn toekomst heeft hij al een beetje uitgestippeld. "Het liefst zou ik bus- of vrachtwagenchauffeur worden. En op den duur een mooie auto voor de deur en mijn eigen huisje."

