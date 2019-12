Harmes en Sanderse winnen de Tankloop in Westkapelle

Erwin Harmes (oranje shirt) wint de Tankloop in Westkapelle (foto: Rens Davidse)

Harmes liep de wedstrijd met start en finish bij de tank op de Zeedijk in Westkapelle in 1 uur, 7 minuten en 45 seconden. Daarmee was hij ruim drie minuten sneller dan de nummer 2, Jozias Boone uit Goes. De derde plaats was voor Michel Schrier uit Vlissingen.

In de Tankloop over 10 kilometer was Jorim de Boks uit Middelburg de winnaar. Emiel Lous eindigde als eerste in de wedstrijd over 5 kilometer.

De traditionele Tankloop in Westkapelle was voor meer dan vijfhonderd atleten een mooie afsluiting van het jaar.