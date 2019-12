Elf doden in het Zeeuwse verkeer van 2019

Dodelijk ongeval in Vlissingen (foto: HV Zeeland)

Aanvankelijk leek het erop alsof 2019 het jaar zou worden waarin het aantal doden voor het eerst onder de tien zou blijven. Maar toen kwam op 12 december op de A58 bij Kapelle een motorrijder van 78 om het leven en vervolgens op Tweede Kerstdag op de Sloeweg in Vlissingen een 42-jarige automobilist, waarmee het totaal toch op elf is gekomen.

Eenzijdig

Omroep Zeeland heeft de ongevallen met dodelijke afloop van het afgelopen decennium ('de jaren tien') op een rij gezet. Dan blijkt dat de dalende trend die over de periode zichtbaar is niet voor alle soorten ongevallen geldt. Sommige soorten ongelukken handhaven zich door de jaren heen. Zie onderstaande grafiek, waaruit blijkt dat het aantal doden als gevolg van een eenzijdig ongeval nauwelijks aan het dalen is. Terwijl het aantal doden per jaar als gevolg van aanrijdingen met anderen weliswaar schommelt maar over de jaren heen wel afneemt.

Binnen de bebouwde kom

Hoewel het om heel andere ongelukken gaat, blijken die binnen de bebouwde kom net zo hardnekkig te zijn als eenzijdige ongevallen. Het aantal verkeersdoden binnen de bebouwde kom volgt dus niet de lijn omlaag die je wel duidelijk kunt zien bij ongelukken met dodelijke afloop buiten de bebouwde kom.

Fietsers

In 2019 ging het bij de dodelijke slachtoffers vier keer om een fietser, drie keer om een motorbestuurder en twee keer om een automobilist. De hoge positie van fietsers lijkt een eenmalige kwestie. Want vorig jaar stonden de autobestuurders nog op de eerste plek. Ook over het hele decennium staan de automobilisten met 89 doden op de eerste plaats, de fietsers met vijftig doden op twee en de motorbestuurders met 21 op drie.

Locaties

Alle Zeeuwse eilanden doen mee in de trend van de dalende aantallen verkeersdoden. Inclusief Zeeuws-Vlaanderen, dat tot en met 2017 betrekkelijk veel dodelijke ongelukken telde. Maar in 2018 en 2019 waren er ook hier niet meer dan respectievelijk drie en twee doden.

Bekijk op onderstaande kaart de locaties van de diverse verkeersongevallen met doden. Ga met de muis over de icoontjes voor de beschrijving. Je kunt ook voor voorgaande jaren kiezen. Let op: de interactieve kaart gaat niet verder terug dan tot 2014.

ROVZ

Er zijn in de afgelopen jaren meer doden in het verkeer geweest dan de genoemde cijfers zeggen of wat de kaart aangeeft. Voor deze statistiek is namelijk gebruikt gemaakt van de opgave door het ROVZ, Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland. In die telling worden dodelijke ongevallen als gevolg van plotseling onwel worden (bijvoorbeeld door hartstilstand) of zelfmoord niet meegenomen.