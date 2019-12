'Ouwe-jongens-krentenbrood: ouderwets knallen met carbidschieten'

Het Carbid Team Oosterland begon veertien jaar geleden als een grote vriendengroep die op oudejaarsdag een oude traditie naar boven wilde halen: carbidschieten. Carbidschieten is in 2014 als vijftigste traditie geplaatst op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland.

Maar die oude traditie liep in Oosterland een beetje uit de hand en vanmiddag stonden er honderden mensen met blozende wangen afwachtend te kijken tot het grote carbidkanon afging. En ook het kanon genaamd 'Dikke Berta' was geliefd bij de knalliefhebbers die het evenement bezochten.

Ondertussen is het carbidschietevenement uitgegroeid tot een dorpsevenement. Met de gezelligheid van muziek, het afschieten van carbid, een grote witte tent en een drankje vieren de Oosterlanders samen oudejaarsdag.

Kanon 'De Reus' knalt door het carbidteam het nieuwe jaar in. (foto: Omroep Zeeland)

Pascal Groenendijk is een van de organisatoren van het knalfestijn in Oosterland. Nadat hij één van de kanonnen heeft aangestoken en dus een grote knal veroorzaakte, liep hij naar de dranghekken waar de bezoekers achter opgesteld waren. "Het is zo leuk dat een evenement dat met onze vriendengroep begon, zo groot is geworden." vertelt hij.

In totaal stonden er bijna tien carbidbussen naast elkaar opgesteld die je non-stop lieten schrikken met hun knallen. "Vanavond steken we vuurwerk af. Maar voor nu is het gewoon 'ouwe jongens, krentenbrood'; lekker ouderwets knallen. Het is gezellig en iedereen maakt plezier", zegt Groenendijk.