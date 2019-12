Man die Emergis medewerker neerstak blijft langer vast

Politie schiet bij aanhouding in Middelburg (foto: HV Zeeland)

Schot gelost

De begeleider van Emergis ging samen met een collega naar het huis van de verdachte aan de Beatrixlaan in Middelburg. Eenmaal binnen zou hij door de verdachte in zijn buik zijn gestoken. De politie heeft bij de aanhouding een schot moeten lossen waarbij de verdachte gewond raakte.

De aanhouding zorgde voor veel commotie. Blijkbaar zorgde de man al langer voor overlast in de buurt. De woningbouwvereniging heeft eerder al aan de burgemeester laten weten dat zij het geen goed idee vinden als de man terug naar huis komt.

Nog niet gehoord

In de rechtbank tijdens de pro forma zitting kwam naar voren dat de verdachte vanwege die verwondingen nog altijd niet is gehoord door de politie. Ook is het nog wachten op deskundigen die de man kunnen onderzoeken.

Via zijn advocaat vroeg de verdachte om zijn voorarrest te beëindigen maar de rechtbank veegde dat verzoek na een korte bedenktijd van tafel. "De de begeleider van Emergis werkte in het belang van zijn cliënt en tijdens dit werk is hij aangevallen. Ook zijn we bang voor herhaling zo lang we niet weten wat en waarom het precies is gebeurd."

Op 26 maart is de volgende pro forma zitting over deze zaak.

Lees ook: