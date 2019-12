Brandjes houden brandweerkorpsen bezig op oudejaarsdag

De brandweer moest uitrukken voor een aantal autobanden die in brand stonden in Arnemuiden (foto: HV Zeeland)

De brandjes begonnen vanochtend al. Zo rukte de brandweer uit in Borssele voor een buitenbrand in een parkje bij het Plein. De brand ging gepaard met flink wat rookontwikkeling.

(foto: Brandweer Borssele)

In Arnemuiden is het ieder jaar raak op oudejaarsdag. Ook vandaag werden op verschillende plekken in en rond het dorp brandjes gesticht.

Zo werd er rond 15.30 uur op een groenstrook langs de Keetweg autobanden in brand gestoken, was het rond 11.40 uur raak bij de Singel en woedden er 's middags nog twee brandjes in de buurt van de Nieuwlandseweg en een bij het Stationsplein.

Autobanden in brand langs de Keetweg bij Arnemuiden. (foto: HV Zeeland)

Behalve autobanden vlogen ook containers in brand. In Oost-Souburg belde een omwonende rond 16.55 uur de brandweer omdat er rook uit een ondergrondse afvalcontainer had zien komen bij een parkeerplaats aan de Kromwegesingel.

(foto: HV Zeeland)

Eerder op de dag, rond 14.40 uur, was een ondergrondse container in de Roerstraat het slachtoffer. De brandweer heeft de containers vol laten lopen met water. Ook in Sluiskil en Serooskerke werden containers in brand gestoken.

Brandje bij de haven

Ook de brandweer in Breskens moest vandaag uitrukken: