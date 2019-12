Brand op zeilboot, mogelijk veroorzaakt door vuurwerk

Boot in brand (foto: Brandweer Breskens)

In Breskens is een zeilboot flink beschadigd geraakt nadat er aan boord brand uitbrak. De boot lag op de Kaai in Breskens. Volgens een wijkagent is de brand mogelijk veroorzaakt door vuurwerk. Met behulp van een hoogwerker is de brand geblust.

Containers in brand

Ook in Vlissingen kwam de politie ter plaatse na melding van een containerbrand inde Leeghwaterstraat rond 21.00 uur. De brandweer heeft het brandje geblust door de container vol te laten lopen met water.

Brandweer bij een containerbrand in Vlissingen (foto: HV Zeeland)

In Burgh-Haamstede ging het iets na 20.00 uur om een bovengrondse plastic container die in brand stond.

Niet bij alle meldingen moest de brandweer daadwerkelijk in actie komen. Zo rukte de brandweer van Sluis rond 18.50 uur voor niks uit voor een automatisch brandalarm in een appartementencomplex aan Boulevard de Wielingen in Cadzand.

Ook overdag hadden brandweerkorpsen hun handen vol aan oudejaarsdag:

Lees ook: