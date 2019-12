Nieuwjaarsnacht in Zeeland: brand in woning in Middelburg en zeilboot flink beschadigd

Brand in woning Middelburg (foto: HV Zeeland)

00.00 uur

In een woning aan Vinkenhof in Middelburg werd iets voor 00.30 uur brand ontdekt. De brand woedde in het dakbeschot. Omwonenden werden gewaarschuwd door de rookmelder in het pand. Een half uur later meldde de officier van dienst dat de brand meester was.

Opslaggebouwtje in brand (foto: HV Zeeland)

23.00 uur

Een opslaggebouwtje bij een school in Middelburg-Zuid raakte vanavond flink beschadigd door brand. De melding kwam even na elven binnen. Nadat brandweermensen de deur geforceerd hadden, kwam er veel rook uit het gebouwtje. Hoe de brand ontstaan is, is nog niet bekend.

Brandweer bij een containerbrand in Vlissingen (foto: HV Zeeland)

Containers in brand

Even daarvoor moest de Middelburgse brandweer naar een andere school: bij basisschool Acaciahof stond een kunststof rolcontainer in brand.

Het is zeker niet de eerste container die vanavond in vlammen opging, ook in Vlissingen en Burgh-Haamstede rukten brandweerkorpsen uit voor containerbranden. De brandweermensen blusten de brandjes door de containers vol te laten lopen met water.

20.00 uur

In Breskens is een zeilboot flink beschadigd geraakt nadat er aan boord brand uitbrak. De boot lag op de Kaai in Breskens. Volgens een wijkagent is de brand mogelijk veroorzaakt door vuurwerk. Met behulp van een hoogwerker is de brand geblust.

Loos alarm

Niet bij alle meldingen moest de brandweer daadwerkelijk in actie komen. Zo rukte de brandweer van Sluis rond 18.50 uur voor niks uit voor een automatisch brandalarm in een appartementencomplex aan Boulevard de Wielingen in Cadzand.

Ook overdag hadden brandweerkorpsen hun handen vol aan oudejaarsdag:

Lees ook: