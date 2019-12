Op tijd naar bed, maar toch een vuurwerkshow: voor deze ouderen is 2020 al in 2019 begonnen

Vlak na het avondeten werden de cliënten uit hun woning gehaald en naar de hal gebracht. "Het is makkelijk voor alle mensen in een rolstoel dat het hier in de hal is", zegt bewoonster Truus Blanker.

Zelf is ze nog mobiel. "Straks om 00:00 uur ga ik ook nog naar het vuurwerk kijken, mét een kopje koffie erbij, want ik kan er echt van genieten", aldus Blanker.

Vroeg naar bed

De vuurwerkshow begon iets later dan gepland omdat het licht uit de gang niet uitging. Medewerkers van het SVRZ waren bang dat de ouderen het vuurwerk door het raam daardoor niet goed konden zien.

Maar ondanks die kleine vertraging hebben de cliënten ontzettend genoten van de show. "Het was heel leuk, maar wel een beetje kort", zegt Francina van den Bosse na afloop.

Ouderen kijken vanachter het raam naar de vuurwerkshow (foto: Omroep Zeeland)

Ze is blij met het vroege tijdstip van de vuurwerkshow. "Ik val niet zo snel in slaap, maar kan moeilijk zelf in en uit het bed komen. Vandaar dat ik er liever bijtijds in lig." Ook vanavond is dat het geval. "Dus ik ben blij dat ik in ieder geval wel vuurwerk heb gezien. Het was een leuke ervaring."

