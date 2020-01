Zeeuwse Documentaireweek gemist? Toch kijken!

De Vergeten Slag (foto: Omroep Zeeland)

De laatste getuigen

Soldaat zonder wapen

Soldaat zonder wapen is een documentaire en een film ineen waarin militaire artsen en het Rode kruisdorp Arnemuiden centraal staan tijdens de Slag om de Schelde. Ooggetuigen van toen vertellen hun verhaal.



De zee zat erin

Zijn hele leven is hij al verknocht aan de zee en toen hij als kind zijn eerste schelpje vond op het strand van Cadzand, was Gerrit de Zeeuw verkocht. Zijn leven lang is hij schelpen blijven verzamelen. Maar wat moet hij met zijn verzameling doen als hij er straks niet meer voor kan zorgen?

Sloop of Hoop

In het najaar van 1944 liggen veel dorpen en steden volledig in puin. De wederopbouw wordt voortvarend aangepakt, nergens in Nederland bouwde men zo snel, zo vroeg al weer op. Intussen is wat toen werd gemaakt over de houdbaarheidsdatum. Niet alles is slecht of ongeschikt. Er is wel degelijk architectonische kwaliteit en er zijn volop kansen voor hergebruik. Wat moeten we doen met de toekomst van toen: koesteren of afbreken? Wat willen we bewaren, wat mag weg?



Navarone, op weg naar de Goffert

De documentaire Navarone, Op weg naar de Goffert, Keep the Faith toont hoe een band van vrienden is uitgegroeid tot een geoliede rockmachine. Na een succesvol avontuur bij The Voice of Holland 2018 en twee shows in de Ziggo Dome werd de droom om ooit in het Nijmeegse Goffertpark te spelen dit jaar werkelijkheid. De heren speelden in het voorprogramma van Bon Jovi, jeugdidool van Navarone-zanger Merijn van Haren. In deze documentaire volgen we de band, waaronder gitarist Roman Huijbreghs, oorspronkelijk uit Middelburg, in aanloop naar hun optreden.