Drie keer moord en doodslag in 2019. Of toch niet?

Politie speurt in Oostkapelle naar sporen van de moord op een bewoonster van het appartementencomplex (foto: HV Zeeland)

Het gaat dan om twee zaken in Zeeuws-Vlaanderen waarvan de onderzoeken nog lopen. Zo is van de doodgeschoten vrouw die in juni in een weiland bij de Nederlands-Belgische grens werd gevonden onduidelijk wie ze is, waar ze is vermoord en door wie. De politie vermoedt dat de vrouw op een andere plek is doodgeschoten, dan waar ze gevonden werd. Dat kan dus ook buiten Zeeland zijn geweest.

In nevelen gehuld

Ook de dood van een 34-jarige man uit Oudewater die in september om het leven kwam bij een healingsessie in IJzendijke is nog in nevelen gehuld. Waarschijnlijk stierf de man na het gebruik van hallucinerende middelen. Twee mannen die de spirituele ceremonie leidden en een bezoeker worden verdacht van doodslag. De zaak komt binnenkort voor het eerst voor de rechter.

Moorden in Zeeland sinds 2011

2011

Vier personen

juni

Fotograaf Henry Meye wordt doodgeschoten in Sint Maartensdijk, mogelijk verband met hennepkwekerij.

juli

Dubbele moord op echtpaar Henk en Trees Schroevers in Middelburg door ex-schoonzoon.

juli

Man steekt ex-vrouw Michelle van Hooff dood in een parkje in Nieuwdorp.

2012

Twee personen

juli

De 30-jarige Michael ten Napel wordt dood gevonden in een sloot aan de Kapittelweg bij Westdorpe, een tot nu toe onopgeloste moordzaak.

oktober

De 86-jarige John Smidt uit Axel wordt op een gruwelijke wijze om het leven gebracht door twee mannen.

2013

Twee personen

maart

De 54-jarige Marja Otten wordt om het leven gebracht door haar 55-jarige depressieve man in hun woning aan de Paul Krugerstraat in Vlissingen.

september

De 24-jarige Dordtenaar Muzekka Bozkurt wordt in september 2013 bij werkzaamheden aan de N61 in IJzendijke doodgeschoten. Het zou gaan om eerwraak.

2014

Twee personen

maart

19-jarige Dennis van de Velde uit Middelburg wordt doodgestoken door een 51-jarige man op de Turfkaai in Middelburg

november

De 23-jarige Gideon Verhelst wordt doodgeschoten in Terneuzen. De schietpartij was het gevolg van een vete tussen twee groepen in de stad.

2015

Geen

2016

Eén persoon

november

De 26-jarige Hussein Hassan Abdillahi wordt door geweld om het leven gebracht in zijn woning aan de Anjelierenlaan in Vlissingen.

2017

Vier personen

maart

De 24-jarige Sirwan Kassan wordt doodgeschoten in café de Drie Musketiers in Oostburg.

maart

De 65-jarige Kees van Schaik wordt dood gevonden in zijn woning in Rilland, in zijn woning wordt een net-geoogste wietkwekerij gevonden.

april

Een 39-jarige vrouw uit Middelburg wordt in Dishoek doodgeschoten door haar 43-jarige man die daarna zelfmoord pleegt.

oktober

Een 26-jarige man wordt doodgestoken in een beschermd wonenproject van Emergis in Middelburg door een vrouwelijke medebewoner.

2018

Eén persoon

december

Een 28-jarige man wordt doodgestoken in de Kasteelstraat in Vlissingen. Er zijn drie verdachten aangehouden.

2019

Drie personen

mei

Een 78-jarige bewoonster van een appartementencomplex in Oostkapelle komt door messteken om het leven. Een 56-jarige buurman wordt verdacht van moord.

juni

Een vrouw wordt op 22 juni naakt in een weiland bij Westdorpe gevonden, ze is met een vuurwapen om het leven gebracht. Het is nog steeds niet bekend wie zij is.

september

Een 34-jarige man uit Oudewater overlijdt bij een healingsessie in IJzendijke waarbij hallucinerende middelen worden gebruikt. Drie mannen worden verdacht van doodslag.

Tekening van de dode vrouw Westdorpe in de hoop haar identiteit te achterhalen (foto: Politie)

Omroep Zeeland houdt sinds 2011 bij hoeveel personen in onze provincie het leven door geweld verloren. In de afgelopen negen jaar was er negentien keer sprake van moord en doodslag. Of de rechtbank iets als moord of doodslag kwalificeert heeft te maken met de voorbedachten rade. Bij doodslag is daar geen sprake van, bij moord is wel sprake van een vooropgezet plan.