Trieste jaarwisseling in Hulst: kind (2) overleden na reanimatie

Politieagent (foto: ANP)

"Ondanks dat er alles aan gedaan is om de slachtoffers te redden, zijn beide overleden", schrijft de politie in een bericht op Instagram. Het overleden kind was twee jaar oud. De politie omschrijft het dan ook als een 'heftige dienst'.

'Heftige situatie'

Het heeft een diepe indruk achtergelaten op de agenten. "Zo'n heftige situatie gaat ook ons niet in de koude kleren zitten. Sommige meldingen vergeet je nooit meer en dit is er één van", aldus de politie op Instagram.

Wat er precies is gebeurd, is onduidelijk. De politie laat desgevraagd weten dat de twee sterfgevallen los van elkaar staan. Over de toedracht en doodsoorzaak worden voorlopig nog geen uitspraken gedaan. Dat doet de politie alleen als blijkt uit onderzoek dat er sprake is van een ongeluk of misdrijf.