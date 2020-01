Vlissingse wethouder best wel chagrijnig over concurrentie uit Rotterdam

Vanuit Vlissingen zijn inmiddels zo'n 50 windmolenparken op de Noordzee aangelegd. Onlangs is de eerste paal geslagen voor de bouw van windmolenparken Borssele I tot en met IV voor de Zeeuwse kust. Een feestelijk startschot daarvoor werd gegeven....in Rotterdam. "Daar was ik best wel chagrijnig over", aldus de Jonge.

Tweede Maasvlakte

De Vlissingse wethouder signaleert dat andere havens in Nederland - zoals die in Rotterdam, Groningen en Den Helder - met 'jaloerse ogen' kijken naar de koppositie die Vlissingen inneemt als het gaat om de bouw van windmolenparken op zee. "Met name Rotterdam zegt bijna expliciet dat zij daarin de nummer één wil worden", schetst De Jonge. "Rotterdam heeft ook op de Tweede Maasvlakte nog alle ruimte om zich met de aanleg van windmolenparken op zee bezig te gaan houden."

Volgens de Vlissingse wethouder staat Zeeland sterk omdat de 'lijnen in de provincie kort zijn' en Zeeland door de eerdere bouw van 50 windmolenparken veel ervaring heeft opgedaan. "Maar nu Rotterdam in de benen komt, is het belangrijk dat de windmolenbedrijven in Vlissingen de handen ineen slaan om een beetje massa te creëren tegenover Rotterdam".

Wíj zijn de grootste haven als het gaat om het bouwen van windmolenparken op zee, en niet Rotterdam!" John de Jonge, wethouder Vlissingen

Strijdvaardig

De Jonge is strijdvaardig: "We moeten onszelf sterker positioneren. Wíj zijn de grootste haven als het gaat om het bouwen van windmolenparken op zee, en niet Rotterdam!" De Jonge wil ook dat de Zeeuws-Gentse fusiehaven North Sea Port zich hard maakt voor de positie van Vlissingen als leidende haven bij de bouw van windmolenparken op zee.