Dertig jaar geleden eerste klanken van Omroep Zeeland op de ether

Daarmee was Zeeland de laatste provincie die een eigen regionale omroep kreeg. Het klinkt wellicht nogal logisch vandaag de dag, maar het oprichten van de omroep had destijds nogal veel voeten in de aarde. De Zeeuwse Culturele Raad begon al in 1965 met een werkgroep die de komst van een regionale omroep moest voorbereiden, maar toen zou het nog 25 jaar duren...

Niet zo van gediend

De heren politici in de Provinciale Staten van Zeeland waren namelijk in eerste instantie niet zo van de op te richten omroep gediend. Als reden noemden de Staten het extra tientje luistergeld dat destijds nog door de bevolking neergeteld moest worden, maar in werkelijkheid speelde er naar verluidt meer.

De eerste uitzending van Omroep Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Het verhaal gaat dat de Zeeuwse Staten op hun hoede waren voor de komst van een in hun ogen wellicht te kritisch medium. Daarbij werd gedacht aan de links getinte verslagen van krakersrellen door de zender STAD Amsterdam (tegenwoordig onderdeel van de regionale omroep NH) en dat zouden de Zeeuwse politici niet willen in 'hun' ether.

Alsnog overstag

Na druk uit Den Haag gingen de Zeeuwse Staten alsnog overstag. Het oude gemeentehuis van Oost- en West-Souburg aan de Kanaalstraat in Oost-Souburg werd omgebouwd tot studiogebouw en personeel werd aangenomen, zodat op 1 januari 1990 kon worden begonnen met uitzenden.

Omroep Zeeland betrekt het oude gemeentehuis aan de Kanaalstraat in Oost-Souburg (foto: Omroep Zeeland)

Hoewel Zeeland de laatste provincie was met een regionale omroep was Omroep Zeeland wél een van de eerste omroepen met een eigen website. Die verscheen al in 1996 online. Pas een jaar later volgde de eerste televisie-uitzending.

Vijf jaar geleden vierde de omroep haar 25-jarig bestaan, onder meer met het boek U hoort nog van ons. Over nog eens twintig jaar staat het volgende jubileum van de omroep op de rol. Al is er niemand die nu al weet hoe het Omroep Zeeland er dan, in 2040, uit zal zien...

