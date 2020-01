Jaarwisseling in Zeeland vrijwel zonder geweld verlopen

Eerder vandaag werd al duidelijk dat de brandweer iets meer moest uitrukken dan vorige jaren, maar daarbij ging het telkens om relatief kleine brandjes. Alles bij elkaar zijn de hulpdiensten, dus brandweer, politie en ambulancedienst, 276 keer uitgerukt. Dat is iets minder dan vorig jaar, toen stond de teller op 281 uitrukken van de hulpdiensten.

Geen geweld tegen hulpverleners

Wat daarbij verder opvalt is dat er geen meldingen waren van geweld en bovendien geen gevallen van geweld tegen hulpverleners. Burgemeester Bergmann denkt dan ook dat de campagnes van de afgelopen jaren over het thema geweld tegen hulpverleners zijn vruchten afwerpt.

Er was dus ook geen sprake van rellen. "De openbare orde was niet in het geding", aldus Bergmann. Wel werden er vier aanhoudingen verricht die gerelateerd waren aan de jaarwisseling. Vorig jaar waren dat er nog vijf.

Voorgaande jaren waren er meerdere malen ongeregeldheden in delen van Zeeland bij de jaarwisseling. Zo waren er nieuwjaarsrellen in de Bloemenbuurt in Vlissingen in de overgang van 2016 op 2017 en afgelopen jaarwisseling werden hulpverleners in Nieuw- en Sint Joosland en in Vlissingen bekogeld met vuurwerk.

Preventief opgetreden

Dit jaar bleven zulke ongeregeldheden uit. Volgens Bergmann is dat ook de verdienste van de hulpdiensten zelf, die in aanloop naar de jaarwisseling preventief hebben opgetreden. "Mede door hun inzet kunnen we terugkijken op een relatief rustige jaarwisseling."

De brandweer heeft relatief drukke jaarwisseling achter de rug. In totaal werd 89 keer uitgerukt, vorig jaar bleef het nog bij 79 en het jaar ervoor bij 71. Het overgrote deel van de meldingen ging overigens over kleine incidentjes zoals branden in prullenbakken of containers.

Zestien mensen gewond door vuurwerk

Van grote incidenten was er in Zeeland geen sprake. Wel zijn er in onze provincie zeker zestien mensen gewond geraakt door vuurwerk.

