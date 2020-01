Zeeland wordt wakker: problemen bij Kustmarathon, alles met draadjes en schapen

Problemen bij Wandelmarathon

Traditiegetrouw zijn de vijfduizend startplaatsen voor de Wandelmarathon reeds op nieuwjaarsochtend vergeven. Dit jaar ligt dat anders. Door een storing in het betaalsysteem, kregen mensen die zich hadden ingeschreven geen bevestigingsmail. Doordat de inschrijvers het idee kregen dat het inschrijven mislukt was, boekten ze nog een keer. Met dubbele inschrijvingen tot gevolg.

'Wij kunnen alles met draadjes'

2019 was een mooi jaar voor FMJ E&I (echt waar) in Ritthem. Het Financieele Dagblad beloonde het bedrijf met een Gouden Gazelle omdat het een van de snelst groeiende van Nederland is. Wij gingen langs bij Frans, Marius, Jaap (FMJ) Elektrotechniek en Instrumentatie en hoorden dat Zeeland goed bij hen past.

Er loopt een schaap op straat

Wel meer dan één. Deze ochtend moet je niet schrikken als je honderden schapen door Middelburg ziet banjeren. De schapen worden door herder Jan Kaljouw vanaf de Meinersweg bij Hoogelande naar de stal aan de Cleene Hoogeweg in Middelburg gebracht. Twee jaar geleden liepen we een stukje mee.

Opnieuw een grijze dag

Het is een nevelige start van de dag en aan zee is het zelfs mistig, bij een temperatuur rond 2 graden. De wind neemt in de loop van de ochtend toe en de temperatuur gaat geleidelijk naar een graad of zeven in de middag. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt en is er kans op regen of motregen.