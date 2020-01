'Alles wat een draadje heeft, daar zijn wij goed in'

Het bedrijf is breed inzetbaar. Het levert elektrotechnische installaties van ontwerp tot complete uitvoering, maar ze zijn er ook voor onderhoud aan die installaties. "Alles met een draadje, dat kunnen we eigenlijk", zegt bedrijfsleider Sander de Vos. Hun klanten komen uit de industrie, offshore en maritieme sector.

Vooral met schepen heeft FMJ het druk. Zo ontwierpen ze onlangs nog onderdelen voor een groot marineschip. "Schepen varen non-stop de wereld rond en hebben vaak maar een korte periode om onderhoud te doen of een aanpassing. Het is een snelle markt. En onze medewerkers vinden het leuk om niet elke dag hetzelfde werk te doen, ze zijn flexibel. En ik denk dat daar onze kracht zit."

FMJ E&I wint Gouden Gazelle Award (foto: Sander de Vos)

Waar het voor veel bedrijven lastig is om technisch personeel te vinden, lukt dat volgens De Vos bij FMJ tot nu toe goed. "We investeren in mensen, in opleidingen. Bij een sollicitatiegesprek gaan we al na waar iemand over vijf jaar wil zijn, daar maken we dan afspraken over. Dat gaat via mond-tot-mondreclame door Zeeland en zo vinden we eigenlijk vanzelf personeel."

Vier jaar in Zeeland

FMJ staat voor Frank, Marius en Jaap. Zij richtten de FMJ Group in Schiedam op, met meerdere vestigingen. Vier jaar geleden werd besloten om ook een kantoor in Zeeland te beginnen. "Dat heeft goed uitgepakt. Aan Zeeuwen verkoop je geen nonsens. Die willen kwaliteit en betalen daar ook voor."

De Gazelle Awards van het Financieele Dagblad zijn prijzen voor de snelste groeiende bedrijven van Nederland. Het bedrijf uit Ritthem won in de categorie 'klein' in de regio Zuid voor bedrijven met een omzet tussen de 250.000 en twee miljoen euro. Het gaat bij de prijs niet alleen om snel groeien, er wordt ook gekeken naar de omzetgroei en of je een gezonde winst hebt. Daarom is De Vos zo blij met de prijs: "Het is erkenning voor hetgeen dat we doen. Dat wordt gewaardeerd, ook door de buitenwereld. Wij kunnen alleen maar groeien door de aanwas van personeel en dat lukt momenteel goed."