BLØF meest gedraaide artiest op radio in jaren 10

BLØF-zanger Paskal Jakobsen (foto: ANP)

Het gaat om een heleboel verschillende liedjes van BLØF, want geen enkel nummer van de band staat in de Airplay Top 100. Racoon is daar wel te vinden: het nummer No Mercy staat op de achtste plaats.

Het meest gedraaide nummer in de jaren '10 is Valerie van Amy Winehouse en Mark Ronson, gevolgd door Rolling in the Deep van Adele en Somebody That I Used To Know van Gotye en Kimbra.

Meest gedraaide nummers in jaren '10