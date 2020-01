Strengere straffen voor verkeershufters

Op rijden met alcohol op, of rijden zonder rijbewijs stond tot vorig jaar maximaal drie maanden gevangenisstraf. Vanaf nu is daar een jaar cel voor mogelijk als maximumstraf. Het kabinet vindt de hogere straffen nodig om automobilisten steviger aan te pakken die bijvoorbeeld door onverantwoorde inhaalacties een gevaar op de weg zijn.

Bij herhaling hoger

Als iemand na een veroordeling binnen vijf jaar nog een keer gepakt wordt met bijvoorbeeld drank op achter het stuur, dan gaat de maximale straf met een derde omhoog. De rechtbanken moeten vanaf 1 januari de nieuwe strafmaat gebruiken.

"Tot 1 januari waren er twee categorieën als er heftige dingen misgingen in het verkeer", legt persrechter Susanne Tempel uit. In de eerste categorie zitten overtredingen zoals bijvoorbeeld te hard rijden, maar dat dat geen gevolgen heeft. Die mensen komen nu bij de kantonrechter uit. In de tweede categorie waren er wel heftige gevolgen en vielen er bijvoorbeeld gewonden of dodelijke slachtoffers. "Daar is nu een derde categorie bij gekomen", aldus Tempel.

De derde categorie

De derde groep zit tussen de eerste twee groepen in. Tempel: "De minister heeft het een beetje over de verkeershufters. Te hard rijden met je telefoon in de hand, daar mag wel een fikse straf op staan, vindt de minister." Voor de nieuwe categorie zijn straffen mogelijk van maximaal twee jaar cel en een ontzegging van de rijbevoegdheid. Daarvoor hoef je niet eens iemand te hebben aangereden.

Bijna niemand stapt in de auto met het idee om iemand misschien wel dood te rijden, maar dat is soms wel het gevolg." Susanne Tempel, persrechter

Verkeerszaken zijn altijd ingewikkeld volgens de persrechter. "Dit soort ongevallen zijn voor mij als rechter echt de heftigste zaken zo ongeveer die er zijn. Ze zijn juridisch en emotioneel ingewikkeld. Je hebt te maken met slachtoffers die met hele grote gevolgen zitten, maar ook over het algemeen met verdachten die dit nooit zo gewild hebben. Bijna niemand stapt in de auto met het idee om iemand misschien wel dood te rijden, maar dat is soms wel het gevolg", zegt Tempel.

