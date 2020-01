Krappe arbeidsmarkt blijft probleem in 2020

Een werkzoekende bekijkt folders bij het UWV (foto: ANP)

Hoewel ook lichtpuntjes als de groei van de vier grote Zeeuwse steden werden benoemd, ging het toch vooral over de lage werkloosheid en de krapte op de arbeidsmarkt. Volgens Witters moeten Zeeuwse ondernemers kijken naar de 9.000 werkzoekenden die ouder zijn dan vijftig jaar. Hij vindt dat die mensen een kans moeten krijgen. Cees Pille sluit zich daarbij aan. "Er wordt vaak naar opleiding en ervaring gekeken. Volgens mij moet er meer gekeken worden naar kwaliteit. Wat kan iemand, en als dat genoeg is voor een functie, is dat prima."

De meeste vacatures zijn te vinden in de technische sector, de zorg en de horeca. Pille ziet 2020 als doorslaggevend jaar voor de arbeidsmarkt. "Weten we mensen uit Vlaanderen, Brabant en Zuid-Holland hier naartoe te halen. Dat is een belangrijke vraag." Volgens Witters gaat het niet zozeer om 2020, maar is elk jaar doorslaggevend. "De krapte blijft aanhouden, het aantal vacatures stijgt. Dat blijft nog wel even zo."

Hieronder is de volledige uitzending van de Zeeuwse Kamer te beluisteren:

