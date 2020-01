Politie onderzoekt dood vrachtwagenchauffeur Middelburg

De man werd rond 11.30 uur aangetroffen in de cabine van zijn vrachtwagen (foto: HV Zeeland)

Wanneer de man precies om het leven is gekomen is niet duidelijk. Wel is bekend dat hij gisteravond nog levend is gezien op het parkeerterrein. De politie en de afdeling Forensische Opsporing hebben tot halverwege de middag onderzoek gedaan in en rond de vrachtwagen.

Omdat niet meteen met honderd procent zekerheid kon worden vastgesteld dat de man een natuurlijke dood is gestorven, is er een schouw gedaan op het lichaam. Daaruit kon later wel met zekerheid worden vastgesteld dat de man niet door een misdrijf om het leven is gekomen.

Over de identiteit van de man is nog niks bekend gemaakt, omdat de familie van het slachtoffer nog niet is ingelicht over de dood.