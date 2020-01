Dode healingsessie kwam waarschijnlijk door geweld om het leven

De auto waarmee de man van IJzendijke naar het ziekenhuis in Oostburg werd gebracht. (foto: HV Zeeland)

Drie mannen worden verdacht van het opzettelijk van het leven beroven van de deelnemer aan de sessie door hem tegen de grond te houden en met kracht de nek van het slachtoffer af te klemmen. Ook is er geweld uitgeoefend op de neus en mond van de man, zo is uit sectie gebleken.

Het slachtoffer deed mee aan een zogenoemde Warrior Retreat. Hierbij worden in twee dagen en nachten zeven ceremonies gehouden met verschillende verdovende en hallucinogene middelen. Het is waarschijnlijk dat de man in bedwang gehouden moest worden, omdat de middelen die hij had gebruikt niet goed vielen, aldus het OM.

Verdachten

Naast de 37-jarige hoofdverdachte uit Terneuzen, eigenaar van het healingcentrum, die vastzit, zijn er nog twee verdachten die de zaak thuis mogen afwachten. Eén van hen is de 35-jarige compagnon van de hoofdverdachte, ook uit Terneuzen. De mannen worden naast doodslag ook verdacht van het bezitten en verstrekken van harddrugs, zo wordt een hallucinerend middel als ayahuasca gezien door de politie. De derde verdachte is een 37-jarige man uit Groot-Brittannië, die als bezoeker aanwezig was bij het spirituele weekend.

Ook wordt de mannen 'het verzwijgen van de schade die het aangeboden middel kan veroorzaken, met de dood tot gevolg' ten laste gelegd.

Volgende week rechtszaak

De hoofdverdachte moet volgende week vrijdag voor de rechter verschijnen. Het gaat om een pro-formazitting waarbij onder meer bepaald wordt of de man langer in de cel moet blijven zitten. De inhoudelijke behandeling van de zaak waarbij alle drie de verdachten aan bod komen, volgt later dit jaar.

