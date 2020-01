Ruiten kassen CitySeeds vernield tijdens oud en nieuw

Tania Goudezeune gaat meteen scherven rapen als ze bij de kas aankomt. Niet veel later krijgt ze hulp van twee andere vrijwilligers. Met z'n drieën bedenken ze hoe ze het resterende glas uit de kas krijgen. Een deel van de staander losmaken en dan voorzichtig breken, besluiten ze. Onder het ruimen door vertelt Tania dat ze niet begrijpt dat iemand de kas zou willen vernielen.

Puur vandalisme

In de kassen van CitySeeds groeien groenten voor mensen met een smalle beurs. Juist daarom valt de vernieling zo tegen, vertelt Tania. ''We leven met elkaar mee en we doen het samen. Maar helaas hier nu even niet. Degenen die hier achter zitten, hebben het echt wel door wat ze hebben gedaan. Dit is puur vandalisme.''

Vrijwilligers halen glasscherven weg bij een van de kassen van CitySeeds in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

De ramen sneuvelden waarschijnlijk door vuurwerk. ''Er lagen nog wat vuurwerkresten op de parkeerplaats vlak voor de kas'', vertelt Nico Landsman. ''Ik neem aan dat het jongeren zijn geweest die tijdens het afsteken van het vuurwerk de kas hebben geraakt op een of andere manier''.

Tania Goudezeune beaamt het verhaal. ''Dinsdagnacht deed ik mijn rondje. Ik zag dat het gebeurd was en dat er meer ramen in de buurt vernield waren. Het was een hele groep jongeren, van tussen de 14 en 18 jaar. Het was een groep van tien.''

En nu zit CitySeeds met de schade. Al is het wel zo dat twee bedrijven hebben aangeboden de ramen gratis te vervangen.

Twee ramen van een kas van CitySeeds in Middelburg liggen aan diggelen (foto: Omroep Zeeland)

Kassen CitySeeds vernield tijdens jaarwisseling