Aantal schademeldingen ZLM 'te overzien en niet heel erg spannend'

Vuurwerk in Middelburg (foto: Henk Noevers)

De helft van de meldingen betreft schade aan auto's en de andere helft schade aan huizen en inboedel. De cijfers zijn nog wel onder voorbehoud, omdat veel schades nog moeten worden getaxeerd. "Maar de 25.000 euro is het bedrag dat we er voorlopig voor hebben gereserveerd", zegt directeur verzekeringszaken Oscar Monshouwer. Daarmee is de schade op 1.000 euro per melding geraamd.

"Maar voor de één zal het hoger uitvallen dan bij de ander", legt Monshouwer uit. "We hebben ook een melding van een vuurpijl die door een ruit is gevlogen en binnen een brandje heeft veroorzaakt. Daar zal de schade wat hoger uitvallen."

Niet schokkend

Afgezet tegen de geraamde schade van 15 miljoen euro voor heel Nederland is het in Zeeland "te overzien en niet heel erg schokkend", vat Monshouwer het samen. De meldingen komen verspreid uit de hele provincie "er is dus geen sprake van een brandhaard, zoals dat in de Randstad het geval is." Daarmee bedoelt Monshouwer dat het op zichzelf staande gevallen zijn.

De komende dagen en weken zal het schadebedrag nog wel een beetje oplopen verwacht Monshouwer. "Maar het gros van de meldingen is wel al binnen."

Nog geen beeld

De Zeeuwse Verzekeringen heeft nog geen beeld van het aantal schades. Dat komt mede doordat de meldingen niet bij hen, maar bij de adviseurs van de verzekeringsmaatschappij binnenkomen.