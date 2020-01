Amadore stoot twee restaurants af en koopt er in Goes een bij

De twee verkochte vestigingen aan het Naereboutplein in Vlissingen (foto: Google Streetview)

Als reden van de verkoop van de twee Vlissingse restaurants geeft eigenaar Jerry van Zuijlen aan dat er in zijn ogen 'wel wat meer variatie' in eigenaren mocht komen op het desbetreffende stukje boulevard. Naast deze twee vestigingen heeft Van Zuijlen nog twee twee etablissementen op de boulevard.

Daarnaast was het vorig jaar tot Cappuccino verbouwde restaurant 'te klein geworden' voor de keten. Dit restaurant is beter bekend als het voormalige Stefano's. Buurman Pier 7 was geïnteresseerd en heeft het snel overgenomen "en deed daarna ook een goed bod op Raymondo's. Nu hebben we nog twee restaurants op de boulevard die makkelijker te bestieren zijn, omdat ze naast elkaar liggen."

Baas Beveland

Wellicht om de locatie heeft het bedrijf in Goes eetcafé Baas Beveland overgenomen, de buurman van Het Postkantoor dat al van Amadore is. De nieuwe aankoop blijft voorlopig nog dicht, en gaat binnenkort weer open.

Wanneer het weer open gaat, is afhankelijk van de bouwvergunning. "Als we eenvoudig een bouwvergunning krijgen, gaan we eerst verbouwen en dan open", legt Van Zuijlen uit. Blijkt dat toch niet zo eenvoudig te zijn, wordt het café eerder heropend om later dicht te gaan voor een verbouwing.

Met de recente verkoop en aankoop telt Amadore nu in totaal veertien vestigingen door heel Zeeland waar een restaurant en/of een hotel is gevestigd. Het accent van de keten komt nu wel meer in Goes te liggen waar het in totaal drie vestigingen heeft. Eerst lag dat nog in Vlissingen.