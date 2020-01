Koopavond: De winkels zijn open, maar de straten zo goed als leeg

De Lange Kerkstraat in Goes was behoorlijk leeg tijdens de koopavond, op een enkeling na (foto: Omroep Zeeland)

De lantaarns stonden aan en ook de etalages van de winkels waren verlicht, maar op een enkeling na was de winkelstraat verder zo goed als leeg. "Mijn man is binnenkort jarig dus ik moet nog even een outfit scoren", zegt Jacqueline de Smit. Het is haar alleen nog niet gelukt om iets te vinden, maar Tamara Aroutnian is wel goed geslaagd: "Het is sale dus ik heb een hele tas vol kleding. Morgen heb ik een fotoshoot dus ik dacht dan gaan we voor glitter en glamour", aldus Aroutnian.

Het was een rustige avond tijdens de koopavond in Goes

Niet voor niets

Ondanks dat het in de winkels lekker warm was, waren er binnen amper klanten en hadden de verkopers het drukker met kleding opvouwen dan verkopen. "Het is heel druk geweest, maar ik heb nu even een rustig momentje", vertelt de verkoper. "Het laatste uur wordt het meestal wat drukker. Het klantenaantal is vergeleken met andere koopavonden ongeveer hetzelfde en er zijn een hoop toeristen, dus ik sta hier zeker niet voor niets", aldus de verkoper.